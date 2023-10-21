找不到腸病毒71型疫苗第2劑打 家長崩潰了

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腸病毒71型疫苗8月上市搶打熱潮持續不退，台中有家長幸運搶打到第1劑，隔2個月要帶家中寶貝接種第2劑，獲悉「目前斷貨」情緒崩潰，診所醫師坦言，市場供需失衡，有的家長是搶不到第1劑、更急的是打了第1劑已屆56天卻無法如期接種第2劑；對此，高端解釋，腸病毒71型疫苗8月上市4.8萬劑幾已用罄，第2批10萬劑已送食藥署封籤檢驗中。

時序已入秋，但國內腸病毒疫情仍處流行期，依疾管署實驗室監測顯示目前社區腸病毒以克沙奇A型為主，腸病毒71型、D68等多種型別腸病毒於社區持續活躍，今年累計維持10例重症（含1例死亡）均為5歲以下幼童。

由於腸病毒為亞熱帶國家區域型疾病，為預防重症造成死亡，在國衛院全力協助民間生技研發腸病毒71型疫苗，由高端及安特羅生技2家廠商取得藥證，提供2個月至6歲以下嬰幼兒接種；小兒科醫師施勝桓指出，高端腸病毒71型疫苗因為有做3期臨床實驗以及通過國際知名期刊Lancet刊登，市佔率較高。

而依照仿單安特羅生技腸病毒疫苗共打2劑，需間隔28天；高端腸病毒疫苗2個月以上至2歲打3劑、2歲至6歲打劑。前2劑需間隔56天，2歲以下幼兒建議間隔12個月再接種1劑追加劑（第3劑）。

不少家長搶打到第1劑後，如今已隔56日要接種第2劑卻出現「無劑可打」窘境，施勝桓說，身為醫師，他也害怕延遲接種第2劑會造成保護力下降。

高端發言人李思賢表示，腸病毒疫苗在今年8月8日開始出貨施打，接種踴躍，已出貨4.8萬劑，藥廠從9月初至9月中旬送食藥署申請封緘檢驗有8到10萬劑以上，目前仍等待完成出貨；他也坦言，藥廠在8月出貨4.8萬劑，幾已用罄，因而目前等待接種第2劑者應有數萬兒童。

腸病毒71型疫苗斷貨高端疫苗第2劑