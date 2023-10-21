國際政經學院委員會傳政治力介入 台大師：勿排擠社科院資源

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台大明年8月將新成立「國際政經學院」，這也是校長陳文章上任以來的重要政策之一，不過最近傳出具審議功能的管理、監督委員會恐有政治力介入，以及課程性質與社科院非常相似，在落成之前便引發關注。台大教師盼，有關師資聘任、不續任及解聘等作為一定要符合《大學法》規定，以維護台大學術自主，且不要排擠到社科院資源。

台大今(21)日舉行校務會議，校長陳文章在會中特地介紹國際政經學院的規畫。他表示，有鑑於國際地緣政治複雜多變，新科技持續衝擊產業發展，今年擬設立「國際政經學院」，以10年為期程規畫，已獲富邦金控、國泰金控、敏盛集團、國巨、華南銀行、永豐金控及台積電等企業同意出資協助學院發展。

陳文章介紹，國際政經學院也規畫設立3種領域學位學程，包含：政治經濟、財金、高階主管教育學程。其中，「政治經濟」與「財金」領域擬開設學士、碩士與博士學位學程，「高階主管教育學程」則是針對有實務工作經驗者開設碩士與博士學位學程。而學院課程採全英文授課，將與校內各學院課程進行整合，規劃多面向的跨領專長模組，例如政經金融跨域、新科技、人文素養、環境永續等。

陳文章提到，國際政經學院將積極與國際鏈結，除將延聘國際重量級師資授課之外，策略夥伴將涵蓋亞洲、美洲、歐洲等地區，目前已獲日本早稻田大學、京都大學同意，美國西北大學與法國科諾伯勒阿爾卑斯大學亦表達高度興趣。

由於國際政經學院的課程還有性質與社科院系重疊，在國際政經學院成立消息傳出後，引發社科院教師不滿與擔憂，未來在經費還有資源上恐被排擠。

台大公共事務研究所所長王宏文在會間發言提到，《國家重點領域產學合作及人才培育創新條例》第21條規定，學院監督委員會、管理委員會席次分配等有相關規定，即產學教師聘任與審查不受《大學法》限制，為避免未來可能發生爭議弊端，建議有關師資聘任要符合《大學法》規定，以維護台大學術自主獨立。

王宏文也說，由於國際政經學院課程與社科院重疊，也收到來自政府、企業大量資金挹注，因此請校長幫忙，未來繼續支持社科院，不僅不要排擠對社科院的資源投入，還請幫忙多募資金。同時也希望校長能與政治系所、管理學院、財經系等隸屬社科院的學術單位討論，了解想法意見。