以巴戰爭一觸即發！以色列防長公布3階段用兵計畫

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

哈瑪斯釋放2名人質後，以色列總理尼坦雅胡矢言將在加薩「打到贏」；以色列防長也公布3階段計畫，暗示猛轟不會停且地面部隊即將攻入，但預期任務難以短期內結束。

路透社報導，控制加薩的巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）今天釋放在7日攻擊以色列南部時綁架的母女茱蒂絲．拉亞南（Judith Tai Raanan）與娜塔莉（Natalie Shoshana Raanan）。這對美、以雙重國籍的母女檔是哈瑪斯侵入以色列、殺害1400人並擄走約200人後，首批獲以巴雙方證實獲釋的人質。

尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在今晚發出的聲明中說：「我們的2名被綁架者回來了。我們不會放棄帶回所有被綁架者與失蹤人員的努力。同時，我們將持續戰鬥到直到勝利為止。」

以色列在加薩周圍地區集結戰車與部隊，預計將發動地面入侵。巴勒斯坦官員表示，以色列轟炸加薩以來造成至少4137名巴勒斯坦人罹難，包括數以百計的兒童，還有100多萬人流離失所。

美國總統拜登今晚登上空軍一號前，媒體頂著轟隆的發動機聲喊問「以色列是否應暫緩入侵加薩，好救出更多人質」，拜登回答「是」。部分外媒因而稱拜登希望以色列暫緩地面入侵。

但白宮隨後出面澄清，稱拜登當時沒聽清完整問題，說拜登當時聽成「是否希望看到更多人質獲釋」才會如此回答。

以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）今天在以國國會外交事務與國防委員會（Foreign Affairs and Defense Committee）表示，以色列想對加薩達成的目標無法快速或輕易達成，軍事行動將分3階段。

葛朗特說，第一階段是當下的軍事行動，目的在摧毀哈瑪斯的基礎設施，下一階段將包括「較低強度的作戰」，消滅「小股抵抗力量」。

葛朗特說：「第3階段將是在加薩走廊內創設一個安全的新政權，讓以色列卸下對加薩居民生活的責任。另還要為以色列公民和加薩周邊居民建立新的安全環境。」

他說以軍將推翻哈瑪斯組織，「將摧毀哈瑪斯軍隊與治理基礎。這個階段不容易達成。這將付出代價」還說後續階段將更加漫長，但目的是為讓加薩無法對以色列構成威脅，「這不是一天、一週就能達成，很不幸這也不是一個月就能辦到」。

除經由以色列與埃及外，加薩無法與外界連結；以色列控制加薩90%的海陸邊界，埃及則與加薩南部有一段狹窄的陸地邊界。

加薩大多數的能源需求一向是由以色列供應，但以色列在7日遇襲後對加薩斷電，也斷絕糧食、用水與醫藥運進加薩。

以色列之前曾打算監控向加薩的進口，以防軍事物資落入哈瑪斯手中。