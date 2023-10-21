陸證監會發布分紅新規5要點 對不分紅公司強化揭露要求

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為健全上市公司常態化分紅機制，大陸證監會20日表示，擬對《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》與相關現金分紅條款進行修訂，並向社會公開徵求意見。草案內容主要聚焦5要點，包含對重點關注財務投資較多但分紅水準偏低公司、鼓勵公司在條件允許下增加分紅頻率、對資產負債率較高但存在大比例現金分紅的公司重點關注等。

而滬深交易所20日也同步發佈修訂後的《上市公司規範運作指引》，向社會公開徵求意見，在前期已發布分紅與減持「掛鉤政策」的基礎上，繼續完善優化現金分紅監管制度，增強投資者獲得感。

據澎湃新聞報導，觀察此次大陸證監會的現金分紅指引主要修訂3方面內容，第一是進一步明確現金分紅導向、第二是簡化中期分紅程序，三是加強對超出能力分紅企業的約束。

而在5大要點中，首先是重點關注財務投資較多但分紅水準偏低的公司，對未進行現金分紅的，強化揭露要求，除揭露具體原因外，還要揭露下一步為增強投資者回報水準擬採取的舉措等。

第二點是透過修訂簡化中期分紅程序，並鼓勵公司在條件允許的情況下增加分紅頻率；第三是會加強對超出能力分紅企業的約束，像是資產負債率較高但存在大比例現金分紅的公司給予重點關注。

第四點是，證監會結合獨董制度改革，刪除獨立董事發表意見的相關要求，第五則是強調，與境外成熟市場相比，A股現階段分紅均衡性、及時性、穩定性和投資者獲得感仍有待提升。