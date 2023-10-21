把長輩當自己家人顧 屏縣表揚績優長照人員

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屏東縣政府為21日在屏東縣立體育館辦理長照人員及長青敬老楷模暨運動大會，透過隆重頒獎典禮肯定長照人員的辛勞付出，共同落實在地老化的理念。

此次受表揚的長照人員包含36名來自居家式、社區式、住宿式、醫療單位等領域的工作人員，及5個表現優異的長照特約機構。還有經過專家學者評鑑的2家優等老人福利機構及23家甲等老人福利機構，此外尚有27名長青楷模、25名敬老楷模、以及2個績優老人團體。

屏東縣長周春米表示，每一個獲獎的個人及團體，背後都有著為社區照顧積極作為、犧牲奉獻的感動事蹟，他們深入各鄉鎮社區，總在第一線默默地為長者付出，更以熱忱的心服務村里，在地鄰里互相關懷，創造社會良善的循環，透過他們專業、貼心的服務，讓長輩們獲得最好的照顧。

長照年資近23年的居家服務員高仁玉現年已經62歲，她從年輕時就深耕泰武部落，從長期照顧尚未完善發展之初，就開始觀察長者們需求，並以志願服務的心，開始服務部落長者，後續接受專業訓練自我充能，持續提供居家服務，細心又貼心地關懷，感動許多部落族人。

來自越南的杜氏芳，經過專業訓練成為住宿式機構照顧服務員，她用心關愛屏東長輩的心，不分國界，為了能夠跟長輩們溝通，努力學習國台語再搭配微笑語言，與長輩們溝通無礙，也常逗得長輩呵呵笑。

周春米表示，希望藉由頒獎及運動會系列活動，為所有穿梭在屏東33鄉鎮各村里角落的長照人員及社福夥伴加油打氣，更感謝大家願意付出心力一同來照顧關心我們生活周遭的長輩與需要長照服務的鄉親。