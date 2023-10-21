AP大複雜功能表可傳家 遭竊變賣追得回

日前爆發某籃球球員四處兜售愛彼表（Audemars Piguet）大複雜功能腕表，被原主人識破追回，讓人對愛彼表的大複雜功能感到好奇。愛彼表近日發表複雜功能大師腕表鑑賞會，展出14只博物館典藏的骨董表和15只當代複雜功能腕表，並且分享AP大複雜功能表的客戶名單珍藏在總部的保險櫃裡，就算AP表遭竊，一旦在市場上流通就可被追回，比投資黃金、珠寶還要保險。 AP表的大複雜功能腕表十分珍稀罕見，一年僅生產一只，因此只有極少數的VIP可以擁有，自1875年創立以來，AP表將VIP的詳細資料和購買表款紀錄成冊珍藏在總部保險箱裡，百年來的VIP名冊不乏歷代赫赫有名的大人物，包括歷代君王、貴族、政治家、企業家等，一旦腕表在市面上流通，透過腕表上的編碼就可追查到原主人，讓竊賊無所遁形，這也是AP表值得傳世珍藏的主因。 為了讓台灣VIP也能親身鑑賞到AP大複雜功能腕表之美，愛彼文化遺產與博物館館長Sebastian Vivas、品牌總監Lucas Raggi親自來台，提及要能稱得上AP大複雜功能腕表，必須具備三問報時、月相萬年曆與雙追針計時等三大功能，是製表大師耗時9個月才能打造的巨作，其中一只1970年的大複雜功能腕錶，集結三問報時、萬年曆、雙追針、計時等功能於一體，且是在1970年石英危機對製表產業衝擊之下，愛彼表仍堅持創新、傳承製表工藝的代表作，別具意義。