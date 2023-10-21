立委問8月進口蛋農部回其他批次照片 陳駿季這麼回應

立委林為洲日前詢問農業部8月提領的雞蛋相關照片，但農業部公文回覆時卻提供他批次照片，引發後續爭議，立委林為洲今天再指出，農業部要不是硬拗、就是故意構陷立委，要求農業部代理部長陳駿季道歉負責，否則一定告到底，陳駿季今天出席公開活動受訪時表示，農業部的同仁根據其立委相關資料回覆並提供照片，而8月那批次沒有明顯的照片，因此提供比較清楚的，但不是8月那批的照片給他參考，由於公文造成相關誤解，「我也覺得滿遺憾的」。

陳駿季指出，公文本身提供的圖片，只是讓委員瞭解外箱標示的方法，並不是代表的就是8月那批的外箱，由於公文往返造成的誤解，「我覺得很遺憾啦」，後續會針對公文的系統做檢討，讓公文往返不會再造成誤解，他也說，很多東西有疑問打個電話，就可以澄清，「最不喜歡的就是公文來公文去」，因為公文本身的字眼很容易造成一些在字義上的一些判斷跟解讀會造成一些誤解。

陳駿季說，農業部從3月份大家都非常缺雞蛋的時候，非常努力的去找這些雞蛋然，但到了7月、8月後，外面用片段的資訊去做錯誤的解讀，為回應相關訊息，造成畜牧司工作停擺，並造成社會的不安，也讓民眾對雞蛋食安有疑慮，但所有的雞蛋都是符合相關的規定。

陳駿季坦言，採購過程中，因為是第一次如此大量購買雞蛋，在行政的過程中可能有一些需要再檢討精進的地方，也很認真的去檢討，在未來如果還有類似情形發生的時候，一定會更精進的作為。

農業部也說，經檢視委員記者會提供的照片後，為畜牧司回覆委員索資之照片，僅是說明巴西進口雞蛋外箱的圖例照片，說明外箱均有來源國家、雞蛋規格、雞蛋數量、製造日期及有效期限等標示。海關內的照片沒辦法逐批拍照，當時是為了向委員說明外箱標示，才提供其中一批的圖例供參。巴西雞蛋最後一批到港日期為7月17日，該批製造日期是5月，並非委員所稱製造日期為4月16日的雞蛋是最後一批到港。

針對中央畜產會擬銷毀5000餘萬顆雞蛋，陳駿季則說，會確保過期雞蛋銷毀製作成堆肥，過程中也會有如地方政府等第三方單位陪同，確保要堆肥的雞蛋，不會再度的流落到市場，讓民眾安心。至於先前已銷毀200餘萬顆雞蛋並未對外招標？他說，目前為止畜產會都是用其自有資金去處理相關的作業，並不適用採購法，那至於說後面農業部要去補助銷毀金額，一定會尊重相關的採購法規定。