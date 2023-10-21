台大師憂國際政經學院「誰吃掉誰？」 校務會議投票結果曝光

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台大即將在明年8月成立「國際政經學院」，近來不僅傳出恐有政治力介入，其課程性質與社科院非常相似，讓社科院下轄系所感到非常憂心，未來在資源上是否被排擠，台大財經系主任王衍智直接拋出問題：「誰吃掉誰？怎麼整合？」台大社科院院長蘇宏達認為，想要成立「國際政經學院」，應由國際學院、政治系、經濟系與管理系所來有條件設立，依照學校目前規畫單獨運作，「我認為非常危險」。經校務會議代表投票，這起提案未通過。

台大今(21)日舉行校務會議，校長陳文章交議的「向教育部申請設立國家重點領域研究學院創新計劃－國際政經學院」一案，引起教師熱烈討論。

蘇宏達表示，世界最成功的政經學院都有一個共同特色，就是國際政治經濟學院必須成立在國際政治經濟中心所在的城市，這主要考量的是地緣政治，反映的是國際政治經濟的現實。

蘇宏達提到，以他所熟悉的歐洲政經學院來說，共有250名老師，其中只有10人為專任聘任，240名老師來自於與歐盟合聘專家，這些都是從世界各國來到歐盟開會的頂級專家。

蘇宏達解釋，至於為什麼歐洲政經學院這樣做呢？主要是這些人都是頂級專家，不見得來自於學術界，但他們都在歐盟總部所在任職，所以學院聘請他們任教，從來不用支付這些專家們的機票錢，頂多只付火車費，且合聘的鐘點費成本是非常低的，這也是國際政治經濟學院在國際政治經濟中心的原因，

蘇宏達說，基於地緣優勢，歐洲政經學院擁有的是源源不斷的人才庫，這些歐盟專家也都非常樂意前來任教，時間也能夠配合，「我剛從那邊回來，看到他們這樣運作，人才供給無虞。」

蘇宏達提到，現在台大要興辦國際政經學院，卻還要大舉募款，花錢請大師來任教，還要使用校長辛苦募款的校務基金，「最後兩頭花錢」，其實應由國際學院、政治系、經濟系與管理系所來有條件設立，依照學校目前規畫單獨運作，「我認為非常危險」。

國際政經學院成立以《國家重點領域產學合作及人才培育創新條例》作為利基點，蘇宏達說，根本是不斷濫用與侵害大學自主，校長身為全國學術領袖，可以集合所有公立頂大校長認真討論這個條例對於大學自主的危害，如果5年後國際政經學院辦不下去，變成爛危樓，師生該怎麼辦？是否又是把老師併入相關學院，如此屆時必然磨合會有問題，「這真的該慎重、該緩一下，研究一下，怎麼樣對台大最好。」

台大財經系主任王衍智則說，非常擔憂國際政經學院師資聘任的問題，「誰吃掉誰？怎麼整合？」同時的問題還包含研習課程怎麼規畫，是否採取英文或中文教學，都必須清楚說明。

陳文章回應，國際政治經濟學院現在只是「構想書的性質」，還要在未來校務會議繼續報告，「不是今天就是Final。」

針對這起提案，台大校務會議也進行投票表決，最後59票贊成擱置，51票反對擱置，結果未通過。