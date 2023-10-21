鼓勵走出來接棒 苗栗縣長鍾東錦與產業工會青年對談

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苗栗縣府為了團結苗力企業產業工會，鼓勵工會青年走出來投入公共事務，特別委託苗栗縣產業總工會舉辦產業工會青年幹部對談，邀請中正大學講師謝創智來講解勞工權利，以及民眾黨不分區立委賴香伶，說明近日最低工資法立法經過及年青人遭遇的低薪問題，苗栗縣長鍾東錦到場與青工們對話，鼓勵年輕勞工朋友要走出來接棒，參與工會的公共事務，才能傳承讓工會更好。

苗栗縣長鍾東錦就任前就非常重視產業工會，與工會結成非常好的合作默契，因此，他上台後就指示勞青處要加強工會與社會的對話機制，由鍾東錦親自與專家學者、工會領袖、與縣內工會新世代對談，促使勞政雙方建立真正的社會夥伴關係，就勞政雙方關注的議題交換資訊。

座談先由中正大學講師謝創智作專題演講，謝創智曾任全國產業總工會秘書長，從事勞工運動30多年，他從工運主題切入，闡述勞工權利。民眾不分區立委賴香伶則詳細解說最近勞工所關心的最低工資法通過過程，以及勞工保險等公共保險的危機、青年低薪化所造成的影響等，提供深入資訊給在場工會青年了解。

鍾東錦表示，縣府邀請縣內產官學一起來座談，希望能有年輕的新血加入，尤其是苗栗縣現在發展工商業，和以前的農業社會已經不一樣了，縣府鼓勵年輕的勞工朋友要走出來，提供勞工很好的服務，苗栗縣4大工會表現都很棒，我們希望能找至接棒的人才，希望工會能夠培培養未來的領袖，讓工會的運作順暢，勞資和諧，縣府要站在輔助企業，幫助勞工，創造最大的幸福快樂，也再次呼籲年輕勞工站出來，參與工會的公共事務，才能傳承讓工會更好。