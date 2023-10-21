今年有15位產銷履歷達人獲獎

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農業部為推廣並落實產銷履歷制度持續推動， 21日舉行「2023年度產銷履歷達人頒獎典禮」，肯定獲獎達人落實產銷履歷安全安心、資訊公開的精神，期勉達人可以發揮在地影響力，建構安全生產、安心消費的永續農業環境。

農業部說明，2023年度產銷履歷達人計95件報名徵選，歷經各產業機關代表、專家學者資格審查、初選及複選等三階段之嚴謹評核，選出農糧類12名（個別驗證6名及集團驗證6組）、水產類2名及畜禽類1名，共計15位（組）優秀菁英與傑出團隊當選本年度產銷履歷達人。

本次獲選達人包括青年返鄉從農的農一代到世代傳承的農四代，引進新技術與品牌行銷觀念，開創及擴大傳承的農業基業，提升農業經營的廣度與高度。例如：漁二代柯明賢落實友善養殖環境，自創「蝦覓世界」品牌，持續產銷履歷驗證並擴大養殖面積；宇進實業則由年輕第三代接手，導入人文精神與文創巧思，建立自有品牌，成功打造濁水溪流域稻農職人形象。

值得一提的是，2020年蜂蜜正式納為產銷履歷驗證新品項之後，本次共有兩位第一批取得產銷履歷驗證的蜂農獲得產銷履歷達人殊榮，包括曾獲選第31屆全國十大神農的鄭金崑，以及曾與父親一起奪下全國蜂蜜評鑑4次冠軍獎的陳威年。

農業部表示，推動產銷履歷除「第三方驗證、安全永續、資訊公開、可追溯」為核心價值外，也促成由生產到加工、流通，深化一貫化的農產價值鏈。例如，保證責任嘉義縣梅山茶油生產合作社除輔導農民通過生產端產銷履歷驗證以確保原料品質之外，2021年再通過產銷履歷加工驗證，確保苦茶油品質並獲得消費者認同；保證責任雲林縣石廟雜糧生產合作社打造一座現代化的豆包加工廠，從生產到加工，為雲林地區的國產大豆尋求市場出路，提升國產大豆附加價值。

此外，產銷履歷制度也促進產業集團化，擴大投資及經營規模，保證責任雲林縣瓊埔合作農場推廣「阿甘薯叔」品牌，斥資2億元打造冷鏈區域加工廠和食農體驗館場域，有效穩定供貨並吸引消費者親臨參觀體驗，儼然已成為雲林水林地瓜產業的產銷支柱和精神堡壘；南投縣中寮鄉農會積極輔導農民參與產銷履歷集團驗證，創立「天之蕉子」品牌，並與微熱山丘合作開發創新農產加工商品，拓展多元通路，提升農民收益。

農業部指出，產銷履歷推行迄今驗證面積逾9.6萬公頃，期望透過本次獲選履歷達人及優秀團隊們，發揮標竿影響力，讓更多農友一同加入，藉由產銷履歷達人引導農漁畜產業邁向永續與繁榮。