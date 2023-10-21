新北地政「圈內人」 台灣設計展相揪「O」起來

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新北市地政局昨（20）日舉辦「地政日」活動，邀請新北在地的不動產開發商業同業公會、地政士公會、地政業務從業人員職業工會、估價師公會、不動產仲介經紀商業同業公會、租賃住宅服務商業同業公會及建築師公會，與地政業務共百餘人一起參觀2023台灣設計展，期盼地政「圈內人」公私共好，相揪「O」起來。

地政局長汪禮國表示，新北市長年致力於產、官、學、研協力共好，為轄內地政業務的行政創新、政策落實共同努力，今年首度在新北舉辦台灣設計展，匯集了29個行政區的地方特色產色，展現屬於新北市的在地設計理念，因此邀請眾多地政「圈內人」，一同前往新北市美術館參觀設計展，除了支持新北舉辦的重大活動外，也多方行銷新北自然地理多樣性、豐富的族群與生活脈絡。

汪禮國指出，期望藉由觀展過程，讓地政相關人員更了解新北市各地的獨特文化，以及在市府團隊與市民的共同努力下所滋養的城市能量，未來不論例行性地政業務，或者是土地開發案件，都能夠融入更多在地的自然地理、人文習俗等特色元素，增進地政業務創新思維。

汪禮國也特別感謝新北地政相關從業公（工）會多年來給予市府的協助，讓民眾辦理地政業務更為快速便捷，市府團隊會持續與民間團體攜手合作，一同帶動城市蛻變成長，推動簡政便民措施，透過公私協力共同打造安居樂業的新北市。