國際政經學院是「蔡英文政治遺產」、「國發所2.0」？ 台大校長回應了

台大校長陳文章在今(21)日舉行的校務會議提案「向教育部申請設立國家重點領域研究學院創新計劃－國際政經學院」，最後投票結果擱置，暫未通過。但在會前此案便已起關注，甚至傳出學院落成後，即將成為「國發所2.0」，外界更點名駐新加坡代表童振源等蔡政府官員恐即將進駐，媒體在記者會提問是否會成為「蔡英文總統的政治遺產」？對此陳文章否認，強調成立來自於他個人構想，過程還是得經過專業審查，「不是一個人說要做就可以做」。

陳文章說明，國際政經學院的前身概念，最初是要打造博雅教育，「學校成立學院不是某某人說成立就成立。」

至於負責提名審議國際政經學院院長的管理委員會及監督委員會等，分別設有3分之1、約5名的政府代表，外界認為恐有政治力介入，陳文章說，《國家重點領域產學合作及人才培育創新條例》本來就規定有5名政府代表，學院成立一部份的經費來自於國發會，因此便有該單位的代表，來支持學院的發展。

近期傳出政治系所對於國際政經學院並沒有規畫成立在社科院下感到不滿，學校打算成立在法學院之下，被外界認為恐成為「國發所2.0」。陳文章闢謠，這是不正確的消息，國際政經學院本身已是學院了，不需要再屬於法學院，而未來所在地將是徐州路，「沒有提到國發所的元素，不清楚為何會有國發所2.0的說法」。

陳文章也說，原本預計國際政經學院的提案在今日通過之後，便可以送教育部審議，但 校務會議代表投票結果是該案擱置，由於國發會還有相關企業已確定提供款項，接下來會與相關單位、企業代表還有校內學院協商，也會在看企業對這件事情在時程上是否願意配合。