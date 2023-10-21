台東典藏雅美族銀盔 驚見2件不銹鋼材質

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台東縣文化處購藏千餘件原住民文物，涵蓋阿美族、排灣族、布農族、卑南族、魯凱族及雅美族共6族群，自2017年起委託台南藝術大學團隊進行文物普查及研究，赫然發現館藏4件達悟族銀盔，竟有2件材質為303不銹鋼，另有1件為1895年前古物，指定公告為文化資產「一般古物」。

台東縣文化處今舉辦《原物志》新書發表會，收納5件台東縣文化資產古物，包含「雅美(達悟)族銀質頭盔」、「雅美(達悟)族陶罐」、「排灣／魯凱族古陶壺」、「阿美族陶罐」、「排灣族複串琉璃珠胸飾」，及其餘珍貴原民文物。

銀盔為雅美(達悟)族男性於重要祭典儀式時配戴的禮帽，外型呈現上窄下寬的錐狀，台東縣文化處典藏共4件。台南藝術大學教授盧泰康指出，其中2件為303不鏽鋼盔，屬戰後工藝品；另1件為日治時期造物，以大量流入的銀幣轉化製成，因此含銀量高且平均。

盧泰康表示，最古老的銀盔為1992年入藏，每層銀含量皆不同，且串接細節可見多處「釘補」結構，顯示其經長期傳世，保存至今。

「雅美(達悟)族陶罐」為大口、深腹、圜底造型，盧泰康說明，陶罐尺寸巨大，為炊煮用器，表面粗岩及風化情況顯示出年代久遠。

另外，「阿美族陶罐」為祭祀壺，表面遺存完整皮殼；「排灣／魯凱族古陶壺」為傳承信物，紋飾精美，屬第3級古陶壺，由於長久流傳，壺底圈足已脫落；「排灣族複串琉璃珠胸飾」由10串琉璃珠串接而成，中央多彩琉璃珠價值珍貴，置放胸飾的藤盒亦保留完整。

台東縣長饒慶鈴表示，期盼藉由文物普查與新書保存台東原民文化，預計將書籍配送至各鄉鎮市立圖書館，與縣民分享縣府典藏原民文物的珍貴知識與文化，讓台東原民之美讓更多人看到。