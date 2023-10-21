台中帝寶社區鴻海物業專業評估，建置社區專用充電椿

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面對國際對環保、碳中和等議題，電動車已是未來明確趨勢，台中帝寶社區第四屆管理委員會主委王凌科表示，在上一屆管委會即決議建立社區專用充電椿。在社區鴻海物業多方專業評估後，亟泰工程技術顧問有限公司雀屏中選，建置台達電子直流快速充電樁 / City Charger 100kW，100kW輸出功率及 ≧94% 能源轉換效率，亦為全台第一個建置100kW直流快速充電椿的社區。

亟泰工程主持技師張宗寶指出，亟泰工程是為台達電子汽車充電座經銷商之一，在電動車充電座與相關設備，專業規劃安裝等解決方案，台灣多處高級商辦與住宅，皆為亟泰工程客戶。台中帝寶社區採用台達電子直流快速充電樁 / City Charger 100kW，100kW輸出功率及 ≧94% 能源轉換效率，為全台第一個建置100kW直流快速充電椿的社區，搭配台電公司推出「電動車尖離峰時間電價」方案，制定不同時段及電費單價，助益並鼓勵用戶離峰時充電節省支出。

台中帝寶是市政特區裡第一座P&T GROUP設計的國際豪宅，承襲台北仁愛帝寶DNA，全程跨國百年地標團隊、亞洲頂級會館首席設計王勝正、華大成日系營造監工、新日鐵UBB鋼骨斜撐制震，P&T國際建築的精雕尺度，不但是台中第一次，更是全台灣難得的機會。四面美學精雕，立體深長窗， 黃金比例弧線共構，全棟花崗石材，全程由144年精工實力的日商華大成責任施工、新日鐵制震、預鑄外牆工法，一切只為成就最美的建築天際線。

台中帝寶社區管委會亦經全體住戶同意，全額支付直流快速充電樁建置，更顯得管委會對於台中帝寶社區整體社區住宅發展增加價值。在此，另一功臣，鴻海物業集團對帝寶社區的服務，更讓住戶感受幸福加倍。董事長曾麗雪投入物業管理服務30餘年，以星級飯店累績多年服務經驗，將飯店專業貼切的服務與管理機制導入社區，並通過ISO9001 2008國際認證的優良品質。提供更全面及多元化的服務。注重服務每個小細節，服務於形是準則，重視與客戶間溝通的關係，讓主人們在家安心，出門放心、工作開心、永不擔心。