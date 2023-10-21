參山騎旅單車嘉年華千人開騎 騎遊客家小鎮品嚐在地小吃

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國內自行車騎遊風氣方興未艾，交通部觀光署參山國家風景區管理處將苗栗縣頭份市、南庄鄉，以及新竹縣北埔、峨眉湖等地區串連成多元自行車道觀光路線，21日舉辦「2023參山騎旅單車嘉年華」活動，1千餘名車友一早在苗栗縣頭份市斗煥國小出發，共分成3條騎乘路線到北埔、南庄及峨眉湖等地區，了欣賞沿路風景、品嘗美食，結束後還可抽精美大獎。

參山處表示，今年騎乘活動同時規劃三條難度不一的路線提供車友選擇，追求自我挑戰或是邊騎邊輕鬆賞景都可以，路線包括北埔、南庄及峨眉湖三處不同目的地，沿路並設置定點導覽解說及置車架，讓大小車友們都可以輕鬆悠遊沿路美景。

21日一早，斗煥國小現場湧入來自全台各地參加騎旅單車嘉年華的民眾，千餘名車友由參山處副處長湯維堯及網紅車友LINDA領騎下熱鬧出發，湯維堯致詞時表示，獅頭山風景區鄰近的新竹縣市及苗栗縣，是全國擁有最鮮明客家文化的地區，為了結合在地文化及觀光，參山處針對峨眉湖親水環湖步道逐建完善後，規劃以峨眉湖為出發，用自行車旅遊串接北埔及南庄，讓遊客們可以一邊騎單車一邊深度旅遊2個客家聚落，為獅頭山美景留下深刻的回憶。

參山處不讓車友錯過竹苗在地客家及原民美食，今年報名參加的每位車友都可獲得100元消費券，沿途可以騎入花街巷弄特約店家品嘗在地味道。另外，參山處並首度安排專人領騎導覽，讓大家在騎遊過程中能聽到茶金故事、百年礦業、木材集散留下的往日風華，讓許多車友驚呼，原來獅頭山可以這樣好玩，今天只騎遊一條路線後，下次要一定要再來走另外2條路線，CP值更高。

參山處表示，來不及參加今年參山騎旅嘉年華活動的朋友，可以參加從今年10月至11月間，由參山處推出的遊獅頭山及彰化社頭的自行車小旅行，遊程採小團體精緻行程，可以分別暢玩南庄、北埔及彰化社頭線。