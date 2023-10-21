照養花蓮障礙兒35年 德國宣教士顧美玲11月退休返德

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「畢士大教養院是我的家、我愛花蓮！」花蓮畢士大教養院董事長顧美玲教士，36歲到台灣，一晃眼，已經過了35個年頭，下月即將退休返回德國故鄉。今天她參與最後一場教養院舉辦年度園遊會，很多單位都來共興盛舉，她心中滿是感謝，顧美玲深愛院內每位身心障礙院生，她深信與花蓮的緣仍在，有生之年，還是會回來看一看孩子們。

71歲德國宣教士顧美玲1989年到台灣，當年36歲，在台北學輔仁大學語言中心學習中文，之後到花蓮畢士大服務。當時收容48名女子，以小兒麻痺症患者居多，同工18人負責照護，如今有多重障礙、唐氏症、自閉症、腦麻等各種障別的身心障礙院生109人，接受71位同工照護，收容年紀最小的只有7歲，年紀最大的已78歲。

顧美玲深愛花蓮畢士大教養院內每位身心障礙服務使用者，是每位服務使用者口中的「顧媽媽」，更是每位工作人員最佳的精神領袖，所帶領畢士大教養院照顧台灣各地縣市之身心障礙者，愛心奉獻擴全台。2017年榮獲移民署長何榮村親頒永久居留證（梅花卡），感謝她對台灣無私付出的貢獻。

顧美玲說過，14歲時喜歡一首旋律很美的詩歌，從歌詞「不能一直這樣過下去…要選擇…要決定…」中領會意涵，做了成為基督徒的決定，開始參加基督教許多活動，過程中曾有過掙扎，最後還是選擇當宣教士。她無悔，深愛著這群「天使」般的孩子。這些年她很少離開花蓮，每天與身心障礙的孩子生活在一起，有如家人般相互依靠，「只要看到孩子們一個個長大，能夠獨立生活和返家，一切的辛苦都值得。」

今天畢士大教養院在廣場舉辦 「我愛花蓮．花蓮加油」愛心園遊會，有70多個愛心攤位熱情參與，顧美玲與教養院長戴孟蓁感謝各界敲響愛心鑼，一起送暖畢士大。

顧美玲即將卸任，預定新接任董事長吳憫文宣教士和花蓮畢士大教養院戴孟蓁院長昨天到縣府拜訪辭別，縣長徐榛蔚對於全心奉獻精神表達敬佩，祝福返回德國退休生活一切順心平安，現場充滿惜別不捨氣氛，在場人員無不動容。

新接任董事長吳憫文宣教士自德國美因茨天主教大學社工系畢業，於德國及中國等地從事社會福利相關工作，並於加拿大、美國、坦桑尼亞從事福音短宣服務，去年5月轉入德國差會當宣教士、11月到花蓮畢士大教養院服務。