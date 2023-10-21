桃園這社宅咖啡廳＋1 新地方創生基地3團隊開幕

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為支持桃園市地方創生發展，青年局在中壢一號社宅建立「ONE HOW SPACE 一號空間地方創生基地」，共有3個團隊進駐，今正式開幕。桃園市長張善政表示，中壢一號社宅內設置地方創生基地，讓年輕族群進駐，揮灑創意結合地方特色，未來會在更多社宅開闢地方創生空間，給年輕人發揮空間。

中壢一號社宅內「ONE HOW SPACE 一號空間地方創生基地」，規畫1間咖啡吧與2間展售商店，提供地方創生等青年團隊展售與策展空間，同時提供驗證產品市場接受度的場域，現場以桃青作伙來打拼市集作為平台傳遞地方創生理念。

咖啡廳現為「日日誌IN BAR」進駐，35歲返鄉青年吳丞隆打造舒適的咖啡廳用餐休憩環境，特色飲品為茶與咖啡結合的特調，現場結合地方創生商品，讓民眾在此品嚐咖啡同時，也能了解在地青年的創業故事。他分享，過去曾在台中、高雄經營咖啡廳和咖啡酒吧，盼將美好的飲品體驗帶回故鄉，未來目標也希望就近找店面開設自己的咖啡廳。

寄售商店策展團隊則有「金山所在」，金山所在是位於中壢、平鎮交界的一間老屋，由一群年輕人透過老屋改造行動，結合藝術、地方和影視的領域，以共同策展方式，讓議題、藝術、數位與社區結合，建立「地方藝文」的同好系統。

另一團隊為「慢飛超人布藝young」，以回收二手牛仔褲再生改造，並支持無法投入職場的腦麻青年學習縫紉技藝、網路行銷等就業技能，提升弱勢青年就業能力。

張善政指出，桃園市社宅一棟棟陸續落成，與過去社宅相當不一樣，非常優質實用，且部分空間作為公益使用，例如關懷據點等，而在中壢一號社宅則建置「ONE HOW SPACE 一號空間地方創生基地」，今日正式啟用。

張善政參觀後分享，此處提供在地青年團隊進駐，將創意結合地方特色，營造地方創生空間，青年局有許多扶植青年創新創業的計畫，需花時間孕育，而在這處基地，大家可看見年輕團隊揮灑並實踐他們的創意，令人體會到年輕人創意的可貴，未來會在更多社宅開闢地方創生空間。

青年局長侯佳齡表示，青年局為鼓勵青年投入地方創生發展，提供短期輔導陪伴與中長期計畫支持，未來將以這處基地為據點，定期辦理各式策展、手作體驗、推廣講座及交流工作坊等，讓民眾在此認識個團隊關心的議題和傳統文化。後續也會讓不同團隊進駐基地，協助青創團體茁壯，也盼帶動住戶投入永續行動，深化地方創生行動能量。