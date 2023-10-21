大立高旗下大立晶材高科廠啟用 主攻膽固醇液晶節能材料

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大立高分子（4716）旗下的大立晶材公司，位於南科管理局轄下的高雄科學園區（南科路竹園區）二期廠房，21日下午正式啟用，主攻膽固醇液晶節能材料、配向膜材料、以及液晶膜相關材料，作為台灣本土化的液晶材料供應商，大立晶材將為台灣顯示器材料產業，提供更多元化、更多匹配性、以及快速服務的液晶材料供應。

位於高雄路竹科學園區的大立晶材廠，21日下午2時開幕啟用，南科管理局長蘇振綱、大立高董事長洪玉升、明基材料總經理劉家瑞、萬翔材料董事長溫世忠、諾華材料董事長王華、久陽精密董事長黃俊義、亞果遊艇董事長侯佑霖、以及亞澎遊艇董事長黃裕庭等多位產業精英，同來慶賀。

南科管理局長蘇振綱致詞指出，政府積極推動材料產業本土化，大立晶材位於高雄路竹科學園區的廠房，21日正式啟用，可說是奠下重要的歷史里程碑，因為，在過去，大家談到液晶，想到的，就是德國、日本，但，本土的大立晶材，成功研發膽固醇液晶等節能材料，未來一定可在顯示器市場，扮演重要的角色。

大立晶材總經理洪秀惠表示，為了符合世界的節能環保潮流，大立晶材不再只做傳統的液晶材料，而是積極投入研發膽固醇液晶材料，路科二期標準廠房正式啟用之後，初期每月每量產2噸液晶材料。

洪秀惠指出，膽固醇液晶的特性是能反射不同波段的彩色光線，有別於一般需要加裝背光源的顯示器，它僅利用環境光源進行反射，因此，沒有額外強光刺激、傷害眼睛。

更獨特的是，膽固醇液晶具有雙穩態特性，它可在不耗電的情況下，持續維持顯示內容，也就是當膽固醇液晶驅動完成後，就如紙張圖案一樣，維持不會消失，因此，膽固醇液晶能達到護眼及省電的雙重效果。

她說，除了膽固醇液晶之外，其他液晶相關延伸的應用材料，包括智慧型應用材料Smart Window及液晶膜等，大立晶材都會投入資源開發與優化，並且與母公司大立高分子的新材料事業部合作，開發導電高分子與液晶材料的應用搭配，以開拓未來材料新領域，提供台灣市場客戶不同的需求。

大立晶材表示，大立晶材高雄路科廠使用面積約1,000平方公尺，其中，ISO 5及ISO 6無塵室廠房，佔總廠房面積三分之一，為了促使研究分析人員，擁有充足分析設備及獨立分析環境，分別設計打造2間研發實驗室及1間品保儀分室。

另外，為了提高單晶原料及最終產品的品質穩定，利用精實管理設計最經濟流程動線與獨立儲存管理空間，以確保原物料快速移動，縮短工時，並妥善區隔管理。