為愛圓夢公益路跑野餐日今登場 2,600名愛心跑者共襄盛舉

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台灣行動菩薩助學協會第10屆相見歡「2023愛一直都在」系列活動第一場，今（21）日在台中中央公園盛大登場，共有2,600名來自各地愛心跑者來參加，現場旗幟飄揚熱鬧滾滾！

台灣行動菩薩助學協會理事長陳武華表示，這次「為愛而跑」，路跑報名費及企業贊助款所得，大部份轉作學生助學金之外，一部份也將在12月2日舉辦系列活動第2場，圓1,000名小朋友九族文化之旅的美夢，可說是一次公益兩種效益。

陳武華表示，為了讓這次活動盡善盡美，所有理監事全體總動員，出錢出力，並四處招兵邀請親朋好友共襄盛舉，台中市政府更是傾全力支持，今天這個充滿愛的公益路跑及親子野餐活動，共有2,600人愛心跑者參加，路跑現場更提供茶葉蛋、大坑魚丸伯的魚丸湯、香蕉、麵包、飲料等，還有大型舞台節目表演，民眾可一邊野餐一邊看節目，彷佛是一場嘉年會。

為了感謝成就這次公益路跑的所有贊助單位參加的路跑者，台灣行動菩薩助學協會特別安排捐贈儀式，在大家的掌聲下，由活動主委張麗莉代為將此次路跑總報名費近400萬元，在台中市副市長黃國榮的監交下，捐贈給台灣行動菩薩助學協會，由協會理事長陳武華受贈，作為偏鄉學童助學金之用。

台中市副市長黃國榮表示，台灣行動菩薩助學協會成立20年之久，一直以來都為社會默默付出，協助偏鄉孩童之助學，真的令人非常感動，今天也看到很多市民朋友攜家帶眷一起來參加這麼有意義的活動！

台灣行動菩薩助學協會活動主委、龍寶建設董事長張麗莉表示，看到這麼多人來參加，心裡真的是既開心又激動，「剛開始報名人數不多，但在活動副主委馬珊珊、活動總召呂彥毅、秘書長游金洲及許多理監事、業界好友們，大家出錢又出力，讓報名人數可以達到2,600人，真的是願有多大，力就有多大，在此感謝大家的參與，一起為愛而跑！」

這次路跑活動分為8K健跑組與4K健走組，跑完後除可領取豐富的完賽禮：背包、帽子、野餐墊、完賽獎牌之外，8K健跑組男女前三名還有充滿紀念性的獎座及1.5萬元、1.2萬元、1萬元獎金。

另外，由企業主贊助摸彩的超級豪禮多達100多項 ，只要報名就可參加摸彩，獎品包括一晚要價4萬左右的「虹夕諾雅」谷關雙人房住宿券1張、I Phone 15 手機1支、台中日光溫泉雙人房住宿券2張、捷安特腳踏車10台、55吋電視機3台、Garmin GPS全方位鐵人運動錶5支、醫療健診2名等100多項豐富獎品。