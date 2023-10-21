散戶別慌！這3支AI股大戶也套牢 主力逆敲聯電等13檔名單曝

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【旺得富理財網 李宗莉】台股大戶及中實戶第3季人數創新高，顯見內資主力偷偷進場在布局，統計最近1個月主力買超個股，以聯電敲進12.4萬張最多，其他包括永豐金、元大金、中石化、陽明、聯發科、華通、威剛等等12檔，也見到內資買盤用力承接，但資深分析師提醒，AI股連環套，廣達、緯創、技嘉等3檔都有大戶還沒解套，下半場不看基本面，首重籌碼面如何沉澱。

觀察主力近30天買超前10名個股，以聯電12萬4270張最多，永豐金與元大金也都超過5萬張，各達5萬7013張、5萬1162張，其他依序為中石化4萬4045張、陽明3萬8749張、正新3萬2948張、聯發科2萬6625張、華通2萬5478張、大聯大2萬3543張與晶豪科2萬3473張，買超都逾2萬張手筆。

而在上櫃個股部分，也有3檔獲主力青睞，月敲逾萬張，其中威剛買超2萬6995張最多，合晶也有2萬0395張，富喬則買超1萬2536張。

由於台股第3季成交逾5億元的大戶3496人，成交1~5億元的中實戶2.85萬人，雙創7季新高，由於7季前是2022年第1季，當時台股出現18619點歷史天價，因此大戶及中實戶人數創天價18619點以來新高，代表資金人氣回流，意義重大。

萬寶投顧投資總監蔡明彰表示，第3季大戶及中實戶人數大增，的確受AI鏈大漲帶動，但對照廣達最高價282元，出現在8月；緯創最高161.5元在7月，技嘉最高382.5元也在7月，AI 鏈天花板正是大戶及中實戶回來的第3季，可想而知，有人賺錢，也有人套牢。

因此，他判斷大戶及中實戶不會在第4季去做AI鏈的解套行情，如果大戶都被套牢，散戶恐更嚴重，提醒任何曾飆漲過的股票，下半場不是看基本面有多好，而是籌碼面如何沉澱。

從大戶的角度分析，現在抄底AI鏈，等於是幫一票套牢的散戶解套，更聰明的策略是將資金轉進人氣升溫，但籌碼尚未凌亂的半導體，最後等到散戶認賠殺出AI鏈，甚至融資斷頭，那時候再回來撿便宜貨。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。