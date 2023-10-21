以巴戰火向東燒 台灣選邊害慘台積？謝金河嘆張忠謀這句一針見血

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【旺得富理財網 李宗莉】以巴衝突升溫成區域戰爭，財信傳媒董事長謝金河表示，哈瑪斯點燃火藥庫後，中俄與北韓結盟如同二戰時期的「軸心國」，世界大戰陰影加深，若世界加速選邊站，地緣政治的戰火蔓延到亞洲，對台灣怕是空前災難，並指台積電創辦人張忠謀日前的一席話是前瞻預言，個別公司將利用地緣政治趨勢來打敗台積電，未來經營環境愈發艱難。

謝金河在最新一期《先探》撰文表示，10/7爆發的以巴衝突，一開始對資本市場影響似乎不大，由於當時多認為以色列及加薩不是石油產區，加上中東的產業對全球占比不大，對世界的衝擊沒有那麼大。

不過，以色列動員大軍力圖殲滅哈瑪斯，加薩走廊瞬間成了人間煉獄，13日金融市場的壓力漸增，VIX恐慌指數大升2.63，一口氣跑到19.32，WTI也到87.72美元，北海布蘭特上揚4.08美元，跑到90.8美元，黃金單日大漲62.9美元，跑到1945美元。

當然公債殖利率再度走揚，股價壓再升高，德國DAX指數大跌238.37，Nasdaq100跌188.98，大型科技股全部應聲下跌，戰爭正在影響金融市場，也對未來的投資，投下不可預知的變數。

哈瑪斯再度點燃這座火藥庫，世界大戰的陰影更加籠罩，因為去年2/24俄羅斯入侵烏克蘭，迄今戰事未休，如果世界加速選邊站，地緣政治的衝擊一旦戰火蔓延到亞洲，恐怕是空前災難。

謝金河也指，入侵烏克蘭前夕，俄羅斯總統普丁親訪北京冬季奧運會，不久即發動對烏戰爭，如今戰事仍持續，這1年來，習近平力挺普丁，中俄結盟勢態愈來愈明顯，而北韓也成為俄羅斯武器的供應者，這個像二戰前夕的「軸心國」隱然成形。

這次哈瑪斯突襲以色列，1個月前也有1個景象，9/22敘利亞總統巴沙爾．阿薩德（Bashar Assad）搭乘中方專機到杭州，參加亞運開幕儀式，習近平敞開千年古寺靈隱寺的大門迎接，令全球側目。

若說普丁北京行，牽動出烏克蘭戰爭，這次中國用專機接送敘利亞總統，哈瑪斯接著對以色列展開突擊，以國則轟炸大馬士革機場，都是十分不尋常的巧合，若中國也在這場紛爭中扮演重要角色，亞洲情勢一定會受到衝擊。

謝金河強調，歐洲的北約、中東、南北韓及印太重要戰略的台海，一直被視為全球4大火藥庫，如今烏克蘭的北約危機爆發，以色列也出現新危機，使南北韓及台海情勢更受重視，如果亞洲情勢出現變化，台灣將受到無情衝擊。

金融市場勢必受到更大的毀滅，而哈瑪斯突襲以色列，這是百年宿仇的引爆，如果這是一個牽動全球地緣政治角力的重大要素，謝金河坦言，台灣也難保不受衝擊。

他並引用張忠謀10/14在台積電運動會的訪談內容，當時張表示，半導體已經沒有全球化，自由貿易也沒有了，現在最重要的是國家安全，每個國家都擔心國安，台積電會成為大家都需要的公司，個別公司也會利用地緣政治趨勢，試圖打敗台積電，台積電以後面對的競爭環境，絕對不會比過去幾年輕鬆，挑戰也會更多。