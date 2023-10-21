向巴基斯坦供應導彈零件 3中企遭美制裁

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美國對三家總部位於中國的企業實施制裁，指稱這三家中企向巴基斯坦彈道導彈項目提供可用於導彈的零件。

路透報導，美國國務院指出，這3家公司分別是中國通用技術集團、北京羅羅科技發展有限公司、常州優泰克復合材料有限公司。

美國表示，中國通用技術集團向巴基斯坦供應用於連接彈道導彈火箭發動機部件和生產燃燒室的釬焊材料；北京羅羅科技供應芯軸和其他機械，可用於生產固體推進劑火箭發動機；常州優泰克復合材料有限公司自2019年起供應D型玻璃纖維、石英織物和高矽氧布，所有這些產品都可用於導彈系統。