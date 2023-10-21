家樂福全年銷售青森蘋果 秋冬挑戰賣150萬顆新高目標

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

為讓國人在第一時間品嚐到最新鮮的青森蘋果，家樂福攜手日本青森縣21日宣告全年度銷售青森蘋果，首批空運新摘取25萬顆土岐、Miki Life蘋果，家樂福總經理王俊超並預告，家樂福將挑戰秋冬季節銷售150萬顆青森蘋果新目標。

每逢10月秋季開始可說是品嚐日本蘋果的最佳時機，其中又以享有蘋果之都的青森縣，達全日本占比63％以上，產量最豐富，因產於日本東半部地區，得天獨厚的天氣因素，造就世界第一蘋果之名；甫上任的青森縣知事宮下宗一郎並率隊來台推廣，家樂福表示，預備在土岐與Ｍiki Life蘋果首批上架後，農曆新年前將陸續帶來「紅顏姬」20萬顆、「名月」20萬顆、「王林」20萬顆、「蜜富山」50萬顆、「喬納金」10萬顆等青森特選，在台灣持續熱燒日本青森蘋果需求下，挑戰秋冬季節銷售150萬顆青森蘋果的新目標。

家樂福最新上架包含有著優秀基因交配接枝而成的Toki土岐蘋果，甜度達13～15度，口感清爽還帶點微酸感，還有台灣較陌生的Ｍike Life 蘋果也稱為「未希來福」，與大河劇結緣，名字意含著培育者將「蘋果的未來和希望」託付的心願，外型特色以深紅且不規則條紋的外皮，帶有微酸口感但甜度可達13度，在果底稍微成黃時也是品嚐最佳風味。