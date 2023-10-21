元智大學首場校友盃籃球賽 百位校友回娘家PK

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為凝聚元智大學校友間的向心力，提倡運動風氣，由元智大學秘書室公事校友中心、體育室、籃球隊代表隊、校友總會所共同主辦的「2023元智大學校友盃」，今明2天在元智大學體育館盛大舉行，開幕邀請元智大學校長廖慶榮及校友總會理事長魏崑楠一同開球，為活動揭開序幕。

廖慶榮致詞表示，元智大學自1989年創校以來，即將邁入第35年，畢業校友超過6萬名。雖然母校校齡年輕，但畢業校友遍布海內外各地，在各領域表現優異，彰顯母校人才培育成效。畢業後大家各自在事業與家庭裡奮鬥，很少有機會再次相聚，透過這次的校友盃活動，凝聚昔日同窗好友情誼，提升校友之間聯繫和友誼的機會。

魏崑楠說，今天活動有近百位校友參加，看到校友們攜家帶眷的回母校，很讓人感動。看到校友們充分展現運動競技場上的拚戰精神，透過每年辦理校友盃運動賽事，讓校友們回母校看看，除了球技切磋外，也增加彼此間的情誼，增強校友對母校的歸屬感。

首次舉行的元智大學校友盃籃球賽，吸引12支隊伍約120多名校友回娘家切磋球技，充分展現校友的熱情與活力。這次比賽唯一一位女球員財金系詹仁榆在比賽時的拚勁完全不輸男生，她表示，非常感謝學校舉辦此活動，讓許久未回母校的同學們可以互相連絡，增加情誼；還有遠從台中而來的林姓校友，他指出，這次的活動再度串起同學們的情感，重回讀書時的美好時光。

主任祕書吳和生指出，為增進校友間彼此情誼，元智大學於每年10月第3周舉辦元智大學校友盃，首場比賽於21日舉行，以籃球為競賽項目，除了校友互相較勁外，開幕當天也舉辦選手之夜，藉此與昔日好友們話家常。

吳和生說，感謝校友們對母校的愛護和支持，讓元智的腳步更加堅定，持續精進辦學，為年輕一代提供優質教育。近年來，因為政府教育資源有限，大學需要自籌更多經費，母校也期許校友能慷慨解囊，捐款充實教育資源，贊助校務發展、學術、社團活動、提供獎助學金等等，嘉惠學子甚大，使教育園地增添更多的愛心與溫暖。