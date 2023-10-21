低年級英文教材延遲招標挨批 市府稱是這原因

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

開學逾1個多月，新竹市仍有小一、小二生未拿到英語紙本教材，市府指學校原採用電子教材，但家長盼有紙本已加印速送，但由於市府早在8月就完成調查，遲到9月才上網招標，遭質疑與兩任教育處長空窗期有關；對此，市府則說明是經費問題，與代理處長或空窗期無關。

有家長向市議員陳情，反映小學一、二年級學生迄今還未收到英文教科書，市府早在8月就完成調查，卻未立即上網公告招標，直到9月多才上網招摽，遭質疑是否跟市府教育處長交接的空窗期有關？

對此，市府教育處表示，在111學年度下學期的教務主任會議時，各校就已提出相關共識，之後建議不再提供英語低年級教材紙本，而改提供電子檔由各校彈性使用，或依實際需求來印製，且並非所有學校皆使用市編版教材，許多教師會選擇自編。

今年開學前，因部分教師及家長也有相關的需求提出，仍希望採用紙本教材方便學童課後複習，教育處隨即展開訪查諮詢，並於7月28日至8月20日統一調查各校低年級教材需求，調查後將所需經費由原本編列130萬元提高至198萬元來添購英文紙本教材。

教育處也說明，學校提出經費概算表後，因超出每年編列的教材規劃與印製費用，市府需要籌措其他預算支應，並於簽奉核准後函請委託學校辦理招標，以符合家長學生的實際需求，配合行政流程，此教材添購案於10月11日開標。

但後來因投標廠商標價過低，須依採購法相關規定給予廠商說明時間，並經機關審核合理性後，方於10月16日決標後開始履約。教育處表示，目前廠商已印製完畢，預計於10月25日起將教材陸續送達各校。

教育處補充，未來教材規畫除了在重要會議宣達之外，也會發布正式公文，讓第一線的授課教師知曉。另外在書籍印製上，市府會審慎考量低年級教材印製的規劃，爾後如果需要印製教材，教育處將在暑假前統一先行調查，並評估印製期程，讓教師們能有充分時間彈性規畫課程。