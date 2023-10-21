竹縣2團隊進創業歸故里決賽 揪鄉親看影片挺築夢

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新竹縣政府推動智慧城市，鼓勵新創團隊投入發想創意，參加數位發展部「創業歸故里創新創業競賽」，「全球柑仔店」的竹纖餐具，有助環境減碳與循環經濟，運用AI智慧平台的「食光跡」，成為農場場域導覽的最佳小幫手，在全國數百個隊伍中脫穎而出，晉級11月全國決賽。

2個團隊在影音平台上架影片，讓民眾更認識想法與創意，觀看次數將列入評分項目，縣長楊文科希望民眾點入連結欣賞影片，用實際行動支持新竹縣創新團隊，成為角逐「故鄉築夢獎」的助力，在全國決賽再創佳績！

「全球柑仔店」的新竹金計畫，運用五峰、尖石疏伐產生的竹子，研磨成竹粉成為生物可分解的用料，以竹纖維製成的餐盤、餐盒及吸管等餐具，能取代塑膠製品讓環境減塑，也能大量運用於生活用品及電子產業，協助廠商降低碳關稅。

全球柑仔店創辦人徐惇穎表示，竹纖維製材厚度僅1.17mm，製成的竹纖維餐具相較於無法分解的一般塑膠餐具，不僅可達到負碳效果，且使用新竹縣在地生產桂竹製造，有效減少碳足跡，有助環境減碳與循環經濟。

擔任新創團隊輔導業師的「嚮起應用」創辦人黃瑞仁說，「食光跡」平台運用Ai智慧產製內容及虛擬幫手，讓食農教育不再只是傳統文字內容，變得生動有趣，消費者更容易接收知識與故事，讓農民更方便使用這套系統，進行場域導覽的最佳小幫手，輔助銷售也解決缺工的痛點。

黃瑞仁並指今年有別以往，2個報名團隊同時進入決賽，代表新竹縣的創新力和創業力正快速成長，也代表年輕新創團隊願意回鄉，關心自己成長的土地，用創新精神讓各種傳統工業、產業有不同面向的發展。

行政處長周秋堯說，決賽前的「故鄉築夢獎」線上影片推廣活動，讓參賽團隊以影片方式向民眾介紹其產品及服務，促進民眾了解競賽成果。評審也會依上架影片的觀看次數列為計算基礎，結合決賽實地審查，由評審群了解參賽團隊產品及服務於在地導入及向外擴散實際情形，並進行獎項評分。