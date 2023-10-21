他毆打教師從國中打到高中 民代批桃市府無作為

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桃園市近期遭控訴有多起「學生毆教師」案件，市議員黃敬平再爆料，有名男高中生開學至今發生3起攻擊事件，其中1次還傷及2名教師，但教育局只接獲1次通報，批評通報機制不完備、市府無作為。教育局回應，經詢問校方前2次與同學間的爭吵無人員受傷，因此未通報，18日已指派輔導團入校參與個案會議，以協助學校輔導。

桃園市教師會暨桃園市各級學校產業工會日前才爆料，8月至10月接獲1件國中、3件高中共4起校園暴力案件，呼籲各界正視教師的安全問題。黃敬平批評，3年前曾接獲有名男國中生有嚴重的攻擊傾向，就學期間不斷出現暴力行為，教師連連挨打受害，多名教師至派出所備案，甚至連班導師都請假避風頭，當時學校無論教師或學生人人自危，最後有名學生家長忍無可忍，衝進校園動用私刑鬧上新聞版面。

黃敬平說，這名經常出現暴力行為的男學生今年升上高中，豈料他塊頭變得更大，但情緒控管還是有問題，開學至今已經發生3起攻擊事件，分別發生在9月22日、27日及10月6日，前2次與同學爭吵拉扯，第3次則對師長動手，但教育局卻只接獲1次通報。他批評，該名學生的偏差行為並非偶發，3年來的輔導與約束顯然沒有成效，而校方未通報、市府沒有掌握到，這些都是怠忽職守。

教育局學輔室主任鄭淑玲說明，經詢問校方認為前2次與同學間的爭吵，由於無人員受傷且當下已立即處理完畢，因而未通報，至於10月6日的衝突，起因於學務處廣播請某班級繳交資料，沒想到該名男學生突然暴怒，學校發現男學生情緒不穩請他到學務處，男學生一到學務處便亂踢桌椅，並造成2名教師擦傷。

教育局長劉仲成回應，市府有針對該名男學生進行長期追蹤並提供學校輔導學生的特教資源及專案經費，且在確認學生升學高中後，立即要求雙方學校召開轉銜會議。18日已指派輔導團入校參與個案會議，提供學校輔導介入策略，並慰問受傷教師，另將增額補助學校助理人員協助及外加課程鐘點費，讓學校得視學生情形彈性安置學生及調配所需人力。

教育局副局長賴銀奎坦言，該名男學生剛上高中還在適應階段，面對新的環境自身狀況會比較不穩定，學校可視情形將學生抽離，但最終學生還是得回歸社會，校方會找一些合適的課程協助學生逐步融入班級中。此外教育局統計，桃園去年校園暴力件數共有212件，今年截至目前則有147件，目前件數有稍微下降。 ★《中時新聞網》關心您，勇於求助，遠離網路霸凌！檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-2577-5118、教育部反霸凌投訴專線: 1953。 ★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。