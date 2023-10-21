彰化媽祖文化節起駕 13尊媽祖聯合遶境為活動揭序幕

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彰化縣媽祖祈福文化節今年由二林仁和宮當爐主，13間縣內媽祖廟聯合遶境21日上午起駕，隊伍浩浩蕩蕩出發遶境二林街區，縣長王惠美也現身與民眾共同祈福消災，王惠美說，文化節隨著媽祖起駕揭開序幕，接下來一系列的活動能體驗當地文化、公益、觀光與旅遊等，邀全台鄉親到彰化拜拜求平安、看表演、玩闖關、吃美食、遊景點。

王惠美表示，20日活動首日由各宮廟媽祖神尊集合於仁和宮會香合爐後，進行駐蹕典禮，提前準備21日的遶境活動，今年繞境大約有2000多人參加，陣頭、藝陣，以步行踩街的方式，陪同媽祖出巡，現場還有擲筊稜轎腳求好運、搏聖筊比賽等活動，相當熱鬧。

王惠美說，媽祖祈福文化節已經是彰化年度盛事，每年由13間媽祖廟宇擲筊決定輪值主辦的廟宇及活動日期，一次就可以得到13尊媽祖庇佑，CP值很高，文化節不僅增加民眾對各宮廟的認識，更結合農業體驗小旅行，帶領鄉親深入彰化，體驗最道地的農村生活。

文化局補充，媽祖祈福文化節由二林仁和宮、王功福海宮、鹿港台灣護聖宮、伸港福安宮、彰化南瑤宮、芬園寶藏寺、員林福寧宮、社頭枋橋頭天門宮、田中乾德宮、北斗奠安宮、埤頭合興宮、芳苑普天宮及溪湖福安宮共13間媽祖廟攜手舉辦，今年由仁和宮擔任爐主宮廟。

一連3天的活動有搏聖杯比賽、稜轎腳擲筊求好運、媽祖福袋彩繪祈平安、產業市集等，還有有明華園、九天民俗技藝團演處，以及最後22日晚間媽祖祈福晚會，包括金曲歌后曹雅雯、郭婷筠、彭正等知名歌星演唱，摸彩活動最大獎有55吋液晶電視、電冰箱、洗衣機等獎品， 歡迎民眾多多參加。