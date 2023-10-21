2023金門坑道音樂節登場 魅力爆表 國內外樂迷讚嘆超感動

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享譽國際的2023「金門坑道音樂節」今(21)日上午假翟山坑道魅力登場，吸引國內外樂迷跨海蒞金欣賞深具戰地特色的世界級音樂盛會。來自不同國家的多位金門大學外籍生第一次親身體驗到坑道內「天然音響」的震撼力都直呼超感動；不少在金門服役的退伍老兵也專程重遊故地欣賞這獨一無二的天籟之音。金管處指出，今年坑道音樂節一如往常開放售票即秒殺，一連2天將演出6場次，每場都是爆滿的200人擠爆坑道，「金門坑道音樂節」無疑已成為地區最具代表性的音樂活動。

「金門坑道音樂節」總監張正傑表示，今年特別邀請中國笛教父陳中申、朱宗慶打擊樂團首席木琴吳珮菁、新生代男高音林義偉、長榮交響樂團單簧管首席莊蕙竹等大師，一同在翟山坑道這座天然的音樂廳為大家帶來精彩的演出。

金管處說明，第一天的節目演出「琴逢笛手」，以首次登場的打擊樂及中國笛揭開序幕。木琴清脆的樂音、中國明亮輕快的旋律，搭配弦樂四重奏，交織出獨特的樂章。木琴魔幻的音調猶如掉落在坑道水面上的琉璃珠，清新又極具穿透力，而以梆笛所吹奏的《蔭中鳥》，更是將鳥鳴聲詮釋得唯妙唯肖，讓觀眾彷彿置身於生意盎然的大自然之中。

第二天的節目為「天鵝之歌」，以單簧管重新詮釋兩首《豎笛五重奏》，男高音則以清亮高雅的嗓音演唱《今夜星光燦爛》、《公主徹夜未眠》等著名的歌劇，使遼闊的人聲迴盪在坑道內，更將展現翟山坑道內強大的天然音箱效果。

國家公園署長陳茂春今天也特別「回娘家」參與這場音樂盛會，他表示，自2009年以來，「金門坑道音樂節」不畏疫情、天候等各種考驗，至今已連續舉辦15年，吸引超過2萬多名的來自世界各地的觀眾共襄盛舉。除以軟性的活動推廣和平理念外，也象徵金管處自成立以來，對於戰役史蹟活化再利用的決心。

來自多個不同國家的金門大學外籍生也組團前來體驗人生中首次在坑道內欣賞的音樂會。他們說，光是置身於鬼斧神工的軍用坑道就已經夠震撼了，大師們以各種樂器帶來一連串的精彩演出，加上坑道裡天然的音箱共鳴效果，更是令人感動不已。

多名曾在金門服役的退伍老兵今天也相約重遊故地，他們說，當兵時長跑坑道覺得稀鬆平常，但第一次在坑道內欣賞音樂會卻是前所未有的體驗，演出非常精采，感覺很棒，明年有機會搶到票的話還要相約再來。