吳東亮：供應鏈重組、通膨等考驗 成企業永續經營挑戰

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中華民國工商協進會21日在台中舉辦工商午餐會，由行政院副院長鄭文燦與工商協進會理事長吳東亮共同主持。吳東亮致詞時表示，台灣經濟發展以外貿為導向，但近年來全球經濟復甦動能疲弱，企業面臨供應鏈重組、通貨膨脹、能源轉型、人力短缺等各種考驗，對於企業永續經營是一大挑戰，需要民間與政府共同努力，才能開創新局。

吳東亮肯定政府行政團隊的施政努力，包括今年3月舉辦工商早餐會，工商協進會提出多項建言，像是建立碳交易制度，政府在短時間內成立台灣碳權交易所，回應工商界的呼籲，讓台灣低碳轉型進程往前邁進一大步。

吳東亮強調，期盼中央與地方政府持續與工商界密切溝通與合作，尋求產業發展的新契機，為台灣經濟再創新局面。

行政院副院長鄭文燦致詞時表示，為因應全球政經局勢的變化，須強化台灣經濟韌性，政府持續推動「投資台灣三大方案」等計畫，並積極協處企業面臨的問題，以驅動台灣經濟發展動能。

對於工商界關切的淨零與能源轉型問題，鄭文燦說，台灣2030年前，用電不虞匱乏，並確保「綠電極大化」，讓綠電具備可負擔性；至於勞動力不足問題，政府將檢討企業界人力短缺狀況，衡量需求，延攬國際人才來台工作及創業，提升人才質與量，充裕產業界所需人力資源。政府也會以穩定兩岸和平為前提，將有助於台灣產業生態性的建立，讓企業有穩定經營的環境。

鄭文燦強調，工商協進會提出多項寶貴建議，包括賦稅、產業轉型的問題，政府皆「放在心上、積極解決」。

台中市長盧秀燕，感謝協進會對產業進步發展扮演關鍵角色，是帶動台灣經濟發展的重要火車頭，並歡迎企業至台中投資，台中市政府將擔任產業界後盾，共創經濟榮景。

此次午餐會，工商協進會就「低碳轉型」、「賦稅政策」、「勞資關係」、「產業提升」、「經營環境」及「社會發展」等六個面向，提出25項提案，59項具體建議。

會中建議重點如下：一、加速推動能源基礎設施的設立，並以賦稅優惠方式鼓勵企業投資再生能源發展，以達到能源轉型與供電無虞的目標；並完善循環經濟共生模式，以提高能源與資源使用效率，帶動產業創新成長動能。

二、面對企業人力不足問題，政府應參考多數OECD國家對於缺工的因應措施，對於外籍勞動力引進採取更寬鬆措施，同時透過創新的教學模式與培育機制訓練人才，解決企業人力不足問題。

三、建議政府取消或調降不合時宜的稅負課徵，包括金融營業稅、貨物稅、印花稅，及未分配盈餘稅，都需積極檢討，並調整，優化企業經營的賦稅環境，以鼓勵企業累積資本、擴大投資。

四、政府應加速台美租稅協定洽簽，並將在第三地間接投資美國的台商，亦包括在台美租稅協定適用範圍內，降低台商赴美投資稅務成本，亦可吸引更多美商來台投資，鞏固台商在全球供應鏈的地位。

五、政府應完善國內經營環境並強化執法機制，包括遏止信用卡遭盜刷的情況發生、禁止侵權電視盒進口與銷售，以確保合法經營業者權益及社會公眾利益。

六、因應疫後人力短缺與數位轉型浪潮，政府應鬆綁法規，推動醫療產業數位化腳步，有效落實遠距醫療推動，提升偏鄉地區醫療便利性。

與會的工商代表，對於兩岸經貿、能源配比、人力短缺、地緣政治，及通貨膨脹造成的成本上升、都市更新、房地合一稅等問題，進行熱烈的交流。與會的行政部門，也就上述議題真誠懇切一一回應，並承諾持續追蹤並解決。