工商協進會6大建言 台美租稅協定應擴及第三地台商

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工商協進會今日行政院副院長鄭文燦舉行午餐會，工商協進會理事長吳東亮今日提6大建言，其中包含台美近期積極推動的對於「台美租稅協定」希望避免雙重課稅範圍擴大到第3地間接投資美國的台商。

工商協進會六大建言：

一、加速推動能源基礎設施的設立，並以賦稅優惠方式鼓勵企業投資再生能源發展，以達到能源轉型與供電無虞之目標；並完善循環經濟共生模式，以提高能源與資源使用效率，帶動產業創新成長動能。

二、面對企業人力不足問題，政府應參考多數OECD國家對於缺工的因應措施，對於外籍勞動力引進採取更寬鬆措施，同時透過創新的教學模式與培育機制訓練人才，解決企業人力不足之問題。

三、取消或調降不合時宜的稅負課徵，包括金融營業稅、貨物稅、印花稅以及未分配盈餘稅都需積極檢討並調整，優化企業經營的賦稅環境，以鼓勵企業累積資本、擴大投資。

四、政府應加速台美租稅協定之洽簽，並將在第三地間接投資美國之台商，亦包括在台美租稅協定適用範圍內，降低台商赴美投資稅務成本，亦可吸引更多美商來台投資，鞏固台商在全球供應鏈之地位。

五、政府應完善國內經營環境並強化執法機制，包括遏止信用卡遭盜刷之情況發生、禁止侵權電視盒進口與銷售，以確保合法經營業者之權益及社會公眾利益。

六、因應疫後人力短缺與數位轉型之浪潮，政府應鬆綁法規，推動醫療產業數位化之腳步，有效落實遠距醫療之推動，提升偏鄉地區醫療便利性。