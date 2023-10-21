《貿易》貿協搶灘東協內需市場 商機上看1500萬美元

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【時報記者葉時安台北報導】為協助業者爭取新南向國家內需市場商機，由經濟部國際貿易署委託外貿協會籌組之「2023年東南亞內需拓銷團」於本年112年10月15日至21日赴印尼、馬來西亞及菲律賓三國開拓商機。本團共有25家台灣企業參與，產業涵蓋休閒及保健食品、美妝及護理保養品、智慧居家產品、消費性電子產品、生活保健用品及各類消費品。行程中與三國買主進行一對一貿易洽談與產業考察，共有181家買主與我國業者洽談超過450場次，創造1560萬美元商機。

本拓銷團目標在填補當地中產階級的內需消費市場缺口，並鎖定東協國家中人口破億的印尼、菲律賓，以及人均GDP排名第三且有廣大華人市場的馬來西亞，針對疫後快速回升的消費市場需求展開進擊。

隨著東南亞各國民眾生活水平逐步提升，消費者更傾向購買有益健康的食品與日用品。業者更觀察到不僅食品追求健康自然，連民生消費品也興起酵素風，主推酵素牙膏的自在生物科技吸引4家潛力買主，其中一家製藥廠買主欲推出個人健康保養類的產品並在現有通路基礎上進行販售，已積極討論代理或OEM合作的可能性。

東協市場經濟成長快速，遠高於全球平均成長率，大量新增的中產階級也促使東協各國的內需市場急遽成長，對於高品質的消費產品需求與日俱增，許多買主對於採購的價格也更具彈性，東協內需市場潛力無窮，為爭取此一商機，貿協規畫明年2024年赴印尼和越南辦理台灣形象展。