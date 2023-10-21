不同的角度看關渡宮 她獲關渡宮大專西畫新秀獎首獎

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2023關渡宮大專西畫新秀獎邁入第8個年頭，今年第八屆頒獎典禮在今日下午展開，其中首獎新秀獎頒給台灣藝術大學當代視覺文化與實践研究所學生林亞岑，獲得15萬元獎金；其得獎作品「靈山之境」以魔幻寫實手法呈現，採用鳥瞰關渡宮全景的構圖方式，將現實描述為一種全然流的狀態，在不尋常的寫實中展現出魔幻般迷人的畫面。

新秀獎得主林亞岑表示，今年是自己第4度參與關渡宮大專西畫新秀獎的徵件，先前都只獲得佳作的名次，從第一次參賽至今，每年春季踏訪關渡宮好似也成了固定的行程，透過關渡宮的徵件也讓我看到自己創作的轉變，包含在繪畫技巧與思考上的躍進。

她說，這幅畫花了2個月的時間創作，利用暑假期間完成，因為希望可以用雨衣般人截然不同的角度創作，因此透過空拍機獲取素材，讓關渡宮呈現出一種島嶼的感覺，並把自己想像中的關渡宮創作出來。

關渡宮董事長陳玉坤表示，宗教文化與藝術是生活中不可缺少的重要能量，因此關渡宮長期致力於傳統禮法及藝術教育的推動，希望透過在地人文與藝術的結合，展現出美的多元面貌。

他說，舉辦美術競賽，讓年青世代從關渡宮出發，透過青年朋友積極參與及全新創作視角，畫出多元的台灣藝術色彩，也希望藉由大專西畫新秀獎的徵件，激發更多台灣新生代藝術人才。

廟方補充指出，信仰使人安定，好的藝術作品讓人心矌神怡，「大專西畫新秀獎」提供青年學生一個交流平台，鼓勵青年創作、發掘優秀的藝術青年，也藉由比賽作品讓大家都能看見美好的創作，未來希望「關渡宮大專西畫新秀獎」能成為台灣青年美展徵件指標。