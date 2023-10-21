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台美租稅協定擴及第三地台商？ 財政部：無前例、不被鼓勵

  • 中時即時 吳靜君
工商協進會理事長吳東亮(圖／工商協進會提供、吳靜君傳真)
工商協進會理事長吳東亮(圖／工商協進會提供、吳靜君傳真)

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工商協進會今日提建言，希望台美租稅協定可以擴及第三地間接投資的台商。財政部今日回應，首先國際慣例並無相關的前例，租稅協定主要還是鼓勵直接投資；其次，現在國際反避稅趨勢，也不鼓勵以這種繞道的方式投資。

財政部表示，台商透過第三地投資，大部分都是利用英屬維京群島(BVI)等地，過去的租稅協定內，都不涵蓋在內，像是台灣與日本的租稅協定，都是鼓勵直接投資。

其次，以這種繞道的方式，間接投資美國，在全球反避稅趨勢之下，也可以享受與美國租稅協定好處，並不被鼓勵。

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