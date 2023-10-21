萬聖節搗蛋特攻隊 東海藝術街商圈熱鬧登場

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「第十屆東海國際藝術節-搗蛋特攻隊我們都在藝術街」萬聖節活動，今（21）日下午在東海藝術街商圈熱鬧登場！現場有折氣球暖場、搗蛋萬聖市集、萬聖節嘉年華遊行、萬聖音樂舞台秀、團隊闖關討糖等各式精彩表演節目，還有一座6公尺高的神祕魔王萬聖裝置藝術，讓民眾感受到萬聖節活潑歡樂的氣氛。

東海藝術街商圈主委黃子倩表示，今年活動除了邀請在地團體遊行走秀外，萬聖節歌舞表演節目，更多是由商圈藝術街店家組成；另此次「搗蛋特攻隊」活動主視覺，是由畢業於東海大學美術系暨英國劍橋藝術學院童書插畫碩士「舒媞」自由插畫家所設計，創作者擅長運用壓克力、水粉、色鉛筆和電腦繪圖等多種媒材結合混搭，且創作題材大多取自於日常生活及在地元素，更讓藝術街增添充滿童趣萬聖節氛圍。

萬聖節搗蛋特攻隊今日在東海藝術街熱鬧登場， 讓民眾感受到萬聖節活潑歡樂的氣氛 ！圖／曾麗芳

台中市經發局說明，今年除了有在地團體遊行、萬聖節歌舞表演、團隊討糖闖關、搗蛋萬聖市集等精彩表演外，還有特製萬聖餐點及店家優惠；另討糖活動是設計以5-10人為一組，以團隊討糖遊戲闖關方式，並邀請商圈會員店家擔任闖關關主，再由鬼王帶領各團隊闖關，至合作店家討糖完成任務，完成任務的團隊，均可回到柯比意廣場領取此次專屬萬聖節活動紀念品。

經發局表示，2023台中購物節將於10月26日開跑，活動期間再度串聯台中市商圈、夜市及市場發放第三波物調券，歡迎全國民眾到台中商圈挖掘更多好吃、好玩、好逛、好買店家，來趟隱藏版美食之旅！