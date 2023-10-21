北市文化局推青年「你看劇、我埋單」執行率竟僅4成

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為推廣表演藝術，台北市文化局推出「你看戲、我埋單」活動，預計在11月推出4場表演藝術節目、1471組票券，開放18-21歲且設籍台北市的年輕朋友用台北通APP登記，並用抽籤方式贈票。不過議員發現，截至10月13日僅462組登記，質疑推廣成效不彰。

民進黨台北市議員許家蓓指出，「你看戲、我埋單」花費了500萬元預算，活動在9月28日開放登記後，截至10月13日僅只有462組登記，和原本文化局規畫1471組贈票仍有很大的落差，似乎民眾對於該活動並不埋單。

許家蓓直言，肯定文化局推廣表演藝術的用心，也肯定舉辦此次贈票活動，但立意良善的活動卻乏人問津，實屬可惜。許家蓓說，文化局必須加強宣傳，若登記截止後仍有許多贈票餘額，可考慮放寬年齡限制，讓更多的青年朋友可以一起參加，達到更好的效果。

對此文化局則坦言，至18日登記截止時，登記組數為591組，質詢率約莫4成左右，後續就各場次釋出之座位，將以校園推廣或其他公開推廣方式辦理，鼓勵不限台北市籍青年共同參與。

文化局強調，「你看戲、我埋單」活動，規畫初衷是希望鼓勵青年朋友走進劇場體驗藝術，也拓展國內藝文人口，同時響應中央文化禮金政策，「劇場觀眾養成不易，文化局首次推動相關方案，將持續努力精進。」