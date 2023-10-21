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周休三日陸先成真？耐吉大中華區員工樂翻

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全球運動用品大廠耐吉（Nike）大中華區推出新的混合工作模式，明年元月8日起，要求員工每周在公司工作四天。圖／美聯社
全球運動用品大廠耐吉（Nike）大中華區推出新的混合工作模式，明年元月8日起，要求員工每周在公司工作四天。圖／美聯社

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【中時新聞網 吳美觀】台灣民眾先前「全面周休三日」提案被打政府回票，如今大陸有外企搶先一步實施。全球運動用品大廠耐吉（Nike）大中華區推出新的混合工作模式，明（2024）年元月8日起，要求員工每周在公司工作四天，時間為周一至周四，但僅限於辦公室員工。

九派財經報導，耐吉執行長John Donahoe近期發送內部信給員工，宣布耐吉大中華區將推出新的混合工作模式，要求員工每周在公司工作四天，時間為周一至周四，將於2024年1月8日正式上路，實施範圍僅限於辦公室員工。

每周調整為上班四天的消息，獲得耐吉大中華區一位員工證實。

耐吉表示，工作模式改變不僅是為了增強員工之間的聯繫與合作，也是為了給消費者更好的服務。

耐吉因運動鞋與服裝售價較高，抵銷需求減弱與成本壓力增加的影響，上季（6～8月）營收129.4億美元，淨利14.5億美元，每股盈餘0.94美元，優於分析師預期的每股盈餘0.75美元；大中華區營收17.35億美元、年增12%，連續四季正成長及連兩季雙位數成長。

在折扣次數減少及貨運成本降低的激勵下，耐吉本季毛利率可望在連續六季下滑後首度成長。

耐吉股價在9月底見到89.63美元低點後，一路展開反彈，周五（20日）小跌0.37%至102.67美元，今年以來股價下挫13.54%。

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