旺季姍姍來遲？中國出口海運多條航線滿艙

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【中央社台北21日電】中國出口海運多條航線近日出現滿艙，其中又以美國航線最熱門。不過據陸媒報導，主因是航運公司此前縮減運力，加上美國黑色星期五購物節及耶誕節出口旺季今年有所延後，並非真正貨量變多。

財聯社今天報導，近日有市場傳言稱，集運市場（出口到國外）美線、中東線、東南亞線等多條航線出現爆艙現象。多家國際貨運代理公司表示確有此事，目前這些航線已有價格反彈趨勢。有進出口商表示，美線方向到月底都已經沒艙位了。

多名貨代人士表示，雖然有多條航線爆艙，但基本上是因為航運公司減少船舶運力投放，希望推漲明年的長期協議運價，因此在年底紛紛縮運力抬運價。

有貨代人士進一步表示，由於此次爆艙是人為製造的，並非真正的貨量變多。至於目前的爆艙程度如何，該貨代人士透露：「只是比正常爆一點點，並沒有爆太多。」

據報導，美國航線除了航運公司減船減艙位，前述貨代人士表示，還有美國黑色星期五購物節和耶誕節貨主需求集中的原因。「往年美線黑五、耶誕節出貨大多在7至9月旺季，但今年或存在貨主觀望黑五、耶誕節消費情況，以及目前從上海出發至美國有快船（運輸時效短）的因素，有所延後。」

從運價指數來看，本週（10月14日至20日）也有多條航線運價上漲。海上絲綢之路指數之寧波出口貨櫃運價指數（NCFI）報653.4點，較上週上漲5.0%。21條航線中有16條航線運價指數上漲。

其中，北美航線運輸需求有所恢復，即期市場訂艙價格小幅上漲。NCFI美東航線運價指數為758.1點，較上週上漲3.8%；美西航線運價指數為1,006.9點，也上漲2.6%。

報導還提到，中東航線也因航運公司嚴格控制運力，艙位緊張，導致即期運價市場訂艙價格持續大幅上漲，NCFI中東航線指數為813.9點，較上週上漲22.3%。紅海航線則因月底市場出運貨量明顯恢復，報1077.1點，較上週上漲25.5%。

不過相較多數航線運價上漲，中國出口歐洲航線運價表現仍不溫不火。上海航交所表示，歐洲航線運輸需求低位徘徊。