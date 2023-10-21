來鹽水月津港划獨木舟 從不同視角欣賞它的美

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台南鹽水「月津港燈節」聞名全台，為了在非節慶期間也能吸引遊客，在地商圈今年計畫推動獨木舟等水上活動，22日將首辦體驗活動，期待明年「台南400」可以重現月津港水上行舟的風華。

獨木舟是近年很受歡迎的戶外水上活動，鹽水月津港文化觀光商圈發展協會今年向經濟部中小及新創企業署爭取經費，22日下午將在月津港浮動平台辦理獨木舟體驗活動，21日試航時，市議員李宗翰、台南市政府經發局主祕王俊博、觀旅局風景區管理科長林士群等人都下水體驗。

李宗翰表示，倒風內海因為不斷淤積，現已陸化幾乎消失，月津港曾經台灣第4大港口，隨著地形改變後喪失港埠功能，逐漸沒有船隻來往，而這幾年許多地區都在推廣水域遊憩活動，月津港經過整治後，環境非常棒，如果能好好發揮其自然優勢來推動水上活動，可望帶來新的觀光商機。

林士群說，市府已投入許多經費在營造月津港的水域環境，每年總是吸引大批遊客，不過，以往民眾遊月津港都是從陸地看水面，若可以從水面看陸地，將是完全不同的視角，觀旅局會持續支持地方在月津港辦理相關水域活動。

月津港獨木舟體驗活動22日將從下午1點開始，採現場報名，體驗民眾須滿12歲以上；月津港文化觀光商圈發展協會理事長顏士翔說，月津港每年大多在過年的燈節期間最熱鬧，希望未來可以定期舉辦水域活動，拉長觀光熱潮。