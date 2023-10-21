新北山藥冠軍出爐 51組參賽由貢寮區魏秋林奪冠

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

雙溪區公所今(21)日在雙溪平林農場舉辦「112年度新北山藥評鑑頒獎暨產地展售會」，山藥有豐富的營養物質及膳食纖維，其Q彈口感廣受消費者的肯定，今年新北市級山藥評鑑競賽共有51組山藥農友參加，依照品種及栽培方式分組，再由評審來做評鑑，最後由貢寮區魏秋林奪下今年冠軍。

山藥以「原生種」山藥品種為特色，盛產於雙溪、平溪、貢寮、瑞芳、三芝、淡水、石門、汐止等區域，為鼓勵農友精進栽培技術，新北市農業局輔導新北市農會辦理新北市山藥評鑑競賽，今日於雙溪平林農場頒發新北山藥冠軍。現場不僅販售生鮮山藥及各式農產品，也發放限量100份山藥胡椒豬肚雞湯供民眾試吃。

新北市農會理事長林讚枝表示，依照山藥品種及栽培方式分為原生種(穴管栽培)、原生種(非穴管栽培)、大薯種(紅、白皮屑)、刺薯種等4個組別，由評審按照不同組別標準來評鑑，新北山藥擁有豐富的營養物質及膳食纖維，是秋季滋補的第一首選。

擔任評審的農業部桃園區農業改良場分場長龔財立表示，由於原生種山藥的表皮較薄，需要排水良好的土地才能種出好品質，照顧嬌貴的原生種山藥須特別費心，山藥施用肥料須注意少量多次，施肥技術將影響山藥口感及外觀，對比賽的名次也有影響，優質的山藥必須外皮質地細膩、無明顯病蟲侵害，形狀整齊直立，切口黏稠且不易氧化，透過食味品評，口感紮實且Q彈黏脆者為最佳。

農友魏秋林今年分別奪下「瑞芳地區山藥評鑑」與「新北市112年度山藥評鑑競賽」原生種(穴管栽培)組雙冠軍。年輕時曾擔任水泥師傅，退休後返回貢寮種植山藥，回憶起種植山藥的每一天，常要擔心土壤水分不夠或山藥苗受病蟲害侵襲，所幸今年的氣候雨水適中，山藥產量較去年多，認為顧好山藥品質的秘訣，就是在調整田間的灌溉排水的同時管控施肥用量，才有辦法栽培出好看又好吃的冠軍山藥。