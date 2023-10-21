「國際技職領袖人才計畫」新北加碼300萬助學金 30生赴海外見學

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「第二屆國際技職領袖人才計畫」今（21）日於樟樹國際實中舉行結業式、成果發表會及第三屆計畫說明會，新北市教育局頒發結業證書給參與學生，並宣布加碼300萬元助學金，同時邀請第一屆參與國際見學的學長姐現身說法，訴說培訓、出國期間及自我挑戰的甘苦與歡樂。

為展現推動技職教育國際化決心，教育局與美國加州社區總學院、美國加州都會職業教育學區、美國加州米慎谷ROP職業技術教育中心、美國加州洛斯加托斯-薩拉託加聯合學區、美國加州慧智文教基金會合作，推動全國唯一「國際技職領袖人才計畫」。

教育局指出，該計畫最大特色為與海外文教基金會合作，引進西雅圖、達拉斯、奧斯汀、休士頓等54位海外學伴，針對技職學生不同的英語程度，建立跨國學伴關係，透過紮實的課程訓練與考驗，充實知識與技能、拓展視野，結合國內外教育資源攜手與分享，以技職教育國際化領頭羊之姿，創造出新北技職與世界同步育才特色。

今年度共119名優秀學生通過甄選獲培訓資格，歷經1年實體及線上海外學伴培訓課程，58名學生獲頒結業證書，擇優選出30名同學，由教育局加碼補助每位學生10萬元，共計300萬元助學金，薦送赴海外國際技職見學。

第二屆學員樟樹國際實中同學林楷瓅表示，與海外學伴學輔共學為最大收穫，以往學英文是考試導向，現在能以實用為主，學伴也會鼓勵盡情溝通，並回饋道地的英語用語，增加自己學習外語及外國文化的動機，在英語溝通上更加有自信，同時拓展國際視野。

美國加州慧智文教基金會執行長賴美智表示，「國際技職領袖人才計畫」宗旨是「「Take Time、Take Risk、Take It Seriously」，引領技職學子走出台灣勇闖國際，把世界帶回家，讓這趟旅程成為自己未來的新起點。

教育局補充，新北市全國首創國際技職領袖人才培育計畫，翻轉國人對技職教育刻版印象與框架，培育出具國際視野與競爭力之優秀人才。第三屆國際技職領袖人才計畫正式發布國際技職領袖號召令，即日起至10月31日止招募中，歡迎有興趣新北技職同學一起加入，詳情請洽各就讀學校或臉書搜尋「新北市國際技職領袖人才計畫」、「新北學Bar」，將有更完整的資訊。