加薩生命線短暫開通 20輛物資卡車通過拉法關口

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【中時新聞網 栗筱雯】巴勒斯坦伊斯蘭激進組織哈瑪斯（Hamas）與以色列之間戰火綿延至周六（21日）進入第15天，加薩走廊230萬居民遭以色列圍困、空襲多日陷入生存危機，經外交斡旋，走廊南端與埃及接壤的拉法關卡終於在當地時間周六上午10時許開通，首批大約20輛滿載糧食、藥品等人道救援物資的卡車接連通關。加薩居民目前唯一的生命線僅獲短暫接通，車隊通過後，關口迅速關閉。

拉法關卡（Rafah crossing）是唯一不受以色列控制可自由進出加薩走廊（Gaza Strip）的通道，關卡自本月10日起關閉，好幾百輛物資卡車在關卡埃及這一側大排長龍，加薩230萬居民維生、醫療等基本需求每下愈況，引發國際社會強烈關注，也對以色列形成外交壓力。綜合路透社、美國有線電視新聞網（CNN）、英國廣播公司（BBC）報導，美國駐以色列大使館周六透露，拉法關卡預計當天上午10時（台灣時間下午3時）開通。

媒體畫面顯示，上午10時剛過不久，關卡開啟，20輛滿載物資的卡車接續通關駛入加薩走廊，埃及這側的人們鼓掌歡呼聲不絕於耳；加薩走廊這頭也有多輛較小貨車停靠在關口附近等候，另有一些車輛駛過關口進入埃及，這些車輛肩負接力任務，分裝物資後運回加薩各地分送，包括食物、藥品，但不包括燃料。

自2007年起控制加薩走廊至今的哈瑪斯在關卡即將開啟之前說明，這20輛卡車組成的救援車隊，運送藥品、醫療用品、數量有限的食物與罐頭食品進入加薩。聯合國發言人說，這20輛卡車來自埃及紅新月會（Libyan Red Crescent）。

聯合國連日警告，加薩即將爆發人道主義災難，當地食物幾已耗盡，維持醫院基礎運作的備用發電機燃料也即將用罄。聯合國祕書長古特瑞斯（Antonio Guterres）周五才到訪邊境加入推動物資通關，他表示，根據以色列要求所制定的救援機制仍在磋商中。

關卡開啟後，聯合國4輛運送醫療物資的卡車也開始朝過境站駛去，並與埃及、巴勒斯坦的紅新月會合作，確保物資安全通關運往加薩。聯合國發言人說，聯合國救援貨車預計將下周一（23日）通關進入加薩。

以色列自7日起接連密集朝加薩走廊北部空襲以摧毀哈瑪斯據點，大批居民被迫逃往走廊南部。哈瑪斯周六聲明，載著救援物資的卡車即使如預期得以自埃及進入加薩，「加薩醫療災難仍不會改變」。