為國際政經學院提解方 台大教師籲招募逾65歲學者任教

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台大擬於明年8月成立國際政經學院，但在今(21)日召開的校務會議上，出席教師代表各有爭論，且該提案經表決後被擱置，最後沒有通過。校內教師建議，台灣國際政經人才匱乏，建議效法清華大學台北政經學院的彈性聘僱及薪資制度，允許聘用超過65歲的傑出國內外專業人才，擔任院長或講座教授，並諮詢擁有相關經驗的國內外學者專家，再行提案，以降低師生憂慮，結果應能順利過關。

台大國際企業學系專任教授陳厚銘表示，台大想要成立的國際政經學院，目前存在3大問題。首先是學程定位問題，即國際政經學院主軸究竟是培養國際政經人才，還是強調英語能力的政治經濟、財金與領導管理專業？

陳厚銘說，根據目前台大國際政經學院學位課程設計，似乎更傾向培養政治經濟、財金與領導管理的學士、碩士及博士的英文專班，而非針對國際政經人才的設計。建議應以培訓國際政經人才為主軸，重新組織課程，避免目前政治經濟、財金及領導與管理3個領域各自獨立的專業學程。

陳厚銘提到，第2個問題則是招收學生的疑慮，對於國際政經人才的培養，建議將招生對象調整為具有實務經驗的專業人士，而不是專注於在校大學部學生。因此，應重新評估是否適宜設立學士學位學程。

陳厚銘說，第3則在於彈性師資聘用問題，鑒於台灣國際政經人才匱乏的現狀，建議效法清華大學台北政經學院的彈性聘僱及薪資制度，允許聘用超過65歲的傑出國內外專業人才，擔任院長或講座教授。

陳厚銘肯定台大成立國際政經學院，替產業培育國際政經人才的構想非常棒，符合時代趨勢與產業需求，但如何定位，完善師資與課程設計，避免和原有系所與資源有所衝突，恐怕要重新檢視，並諮詢相關經驗的國內外學者專家，再行提案。

陳厚銘指出，通常對於需要國際政經人才的企業而言，這些企業往往屬於較大型且擁有中高階經理人職缺，因此碩士和博士學程更為切合。