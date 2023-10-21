中紀委刀刃向內 公布4名內鬼被查、被處分消息

澎湃新聞報導，刀刃向內，嚴查「內鬼」，中共中央紀委國家監委網站21日周末又集中通報了一批紀檢系統幹部被查、被處分消息。有廣西壯族自治區前法制辦黨組書記、主任何開長被開除黨籍；海南省退役軍人事務廳前黨組成員、副廳長王志強被開除黨籍；雲南省曲靖市紀委前副書記、市監委前副主任、二級巡視員龍光志被開除黨籍和公職；湖北省委巡視組前組長樊仁富接受監察調查。 據指出，相關被查人等普遍喪失理想信念，棄守職責使命，執紀違紀，執法違法，毫無敬畏之心，毫無紀法底線，對黨不忠誠不老實，處心積慮規避組織審查，在組織函詢時不如實說明問題；無視中央八項規定精神。在中共十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。 據廣西壯族自治區紀委監委消息：廣西壯族自治區黨委批准，自治區紀委監委對自治區前法制辦黨組書記、主任何開長嚴重違紀違法問題立案審查調查。 經查，何開長違規收受禮金；既想當官，又想發財，違規經商辦企業；家教不嚴、家風不正，兄弟上陣，共同腐敗；擅權妄為，利用職權影響為老闆站台，大肆插手干預工程項目，大搞權錢交易，非法收受巨額財物。 依據中共《紀律處分條例》大陸《監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，給予何開長開除黨籍處分；按規定取消其享受的退休待遇；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。 公開資料顯示，何開長，壯族，1956年11月生，廣西來賓人，曾任廣西玉林市委常委、紀委書記，廣西玉林市委副書記、紀委書記，廣西壯族自治區紀委副書記、自治區監察廳廳長、自治區預防腐敗局局長。 據海南省紀委監委消息：海南省委批准，海南省紀委監委對海南省退役軍人事務廳前黨組成員、副廳長王志強嚴重違紀違法問題立案審查調查。 經查，王志強長期違規收受禮品禮金；違規干預插手工程項目。利用職務便利在經營許可證辦理、工程項目承攬等方面為他人謀取利益，並非法收受巨額財物。 依有關規定，決定給予王志強開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。 公開資料顯示，王志強，男，1963年2月出生，江西南昌人，曾任海南省紀委省監委派駐省財政廳紀檢監察組組長、省財政廳黨組成員，儋州市委常委、市紀委書記、市監委主任，海南省退役軍人事務廳黨組成員、副廳長。 據雲南省紀委監委消息：雲南省委批准，雲南省紀委監委對曲靖市紀委前副書記、市監委前副主任、二級巡視員龍光志嚴重違紀違法問題立案審查調查。 經查，龍光志搞兩面派，做兩面人；對抗組織審查，轉移、隱匿贓款；在幹部選拔任用工作中，封官許願，說情干預；收受可能影響公正執行公務的財物；干預和插手司法活動、執紀執法活動，對司法活動、執紀執法活動施加影響；故意洩露關於紀律審查的尚未公開事項、應當保密的內容；在參與針對利害關係人的監督執紀工作中，不正確履行職責，未主動申請回避；在案件偵查活動中徇私舞弊，不正確履行職責；干預和插手經濟糾紛；生活奢靡、貪圖享樂、追求低級趣味。利用職務便利，非法收受他人財物為他人謀取利益；負有查禁犯罪活動職責，向犯罪嫌疑人通風報信、提供便利，幫助其逃避處罰。 依據有關規定，決定給予龍光志開除黨籍處分；開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。 公開資料顯示，龍光志，男，漢族，1966年12月生，雲南宣威人，歷任曲靖市會澤縣人民檢察院黨組書記、檢察長；曲靖市沾益縣人民檢察院黨組書記、檢察長；曲靖市人民檢察院黨組成員、反貪汙賄賂局局長、副檢察長；曲靖市紀委副書記、市監委副主任、二級巡視員。 10月21日上午，中央紀委國家監委網站還發布了援引自湖北省紀委監委消息：湖北省委巡視組前組長樊仁富涉嫌嚴重違法，目前正接受湖北省監察委員會監察調查。