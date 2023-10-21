台灣國際農業機械暨資材展」20日起至23日於嘉義縣府前廣場盛大舉行

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由台灣農機公會主辦的「第17屆台灣國際農業機械暨資材展」，堪稱是全國最專業的農機展，20日起至23日於嘉義縣政府前廣場盛大舉行，國內外近200家農機相關業者、共700個攤位展出各式最新的農業機具。農機公會統計20日開展當天參觀人潮，達到了9.5萬人次， 21日參觀人潮約有10.6萬人次，均較去年成長，估計本屆展覽參觀人數應可突破35萬人。

嘉義縣翁章梁縣長表示，感謝台灣農機公會第二次在嘉義舉辦農機展，台灣農業雖然是一項傳統的行業，但在大家的努力下不朝向智慧農業發展，整體農業發展越來越進步，也越來越精準，深信農業絕對不是一項夕陽產業。他說，去年第16屆吸引超過35萬人次參觀、帶動約6億元商機，也期待這一屆參觀人次及商機均較去年成長。

台灣農機公會理事長林瑞峰指出，本屆農機展計有國內外近200多家業者參與展出，攤位規模達700個攤位，展示從小型到大型最新的農業機具。他說台灣的農業機械在產業先進的努力及政府支持下，持續在進步中，目前新型的農機更結合了AI智慧，他也感謝農糧署、嘉義縣政府及公會理監事團隊的支持，讓展示能順利舉行。

嘉義縣政府表示，今年農機展規劃多元農機、智能農機、創新及農特產四大展示區，從手持型到大型農機具，都是目前最進步、最有效率的農業機具，另外延續去年受歡迎的無人機操作示範區，並增加了農機操作示範區，民眾可以現場觀摩農機操作之性能及特性，藉由動、靜態展示並行，展現台灣智慧農業、農機實力。

本次農糧署規劃展出「111-114年全面推動農糧產業省工機械化及設備現代化中程計畫」之成果展，可認識甘藷、鳳梨、蔬菜等作物，從田間種植、栽培管理到收穫調製等一貫化省工機械，提供農民具體的經營模式。

新型大型農機具也在會場展示，如：UC101自動入料履帶式樹枝粉碎機，採用高剛性鋼材圓筒滾刀粉碎結構進行樹枝粉碎；適用於玉米、黑豆、紅豆、大豆、棉花、花生、油葵、蘿蔔等多種雜糧作物的真空播種機以及最新機型的EG5 20L 農用無人機，一顆電池噴1甲地，20公升噴5分地，最適合台灣田地大小…等，多樣新型專業農機具展出。

谷林科技這次展出了「交叉式割耙、真空播種機、側移式割草機(1.8米)、三截式割草機、迴轉粉碎機(2.8米)、手推式蔬菜種籽播種機、漏斗型施肥桶(白鐵小孔)」等先進設備與零組件。除此，並首度展出台灣第一部420匹馬力的曳引機。

國營企業的台肥公司，則展出寶藍肥、硫酸鉀型金旺特43號有機質複合肥料、酸鉀型寶粒鉀、溫和土壤改良劑的鎂鈣肥、活力生技營養劑、活力鉀寶…等產品。

台灣大學等4所大學設計的農機操作及安全培訓課程，並特別規劃明道大學VR虛擬實境操作大型曳引機的體驗，讓學習更深入、更有趣！

主辦單位台灣農機公會特別邀請國寶藝人黃西田於22日下午3點，在活動舞台舉辦見面會，與在場民眾共同見證台灣農機發展的進步與美好。

公會理事長林瑞峰說，歡迎民眾把握22、23日最後二天蒞臨農機展現場，親自體驗台灣最新及現代化的農業機具。