開箱競總 蔡英文力挺稱賴清德最適合帶領台灣

民進黨總統參選人賴清德競選總部21日正式開箱，總統蔡英文特別蒞臨祝賀，並攜手賴清德開箱競選總部，共同體驗現場設施。蔡英文說，在所有候選人中，賴清德準備最充足，是最適合帶領台灣往前走的人選；賴清德則說，此處是蔡總統兩次勝利的地點、是福地，希望延續福氣高票當選。

賴清德今日舉辦競總開箱活動，蔡賴2人首先體驗互動裝置，並在前往「球員休息室」參觀競選小物。最後來到「民主應援區」，除了在球棒上簽名外，蔡總統寫下「We are Team Taiwan。2024團結挺台灣」；賴清德則寫「賴清德高票當選、國會過半。守護台灣、民主、和平。」

蔡英文在致詞時回憶2016年與2020年的兩次大選，都是在這個地方與各位民主的戰友一起打拚、邁向勝利。這次競選總部除了有以棒球為主題設計風格外，更有精美的競選小物展示區，令她印象深刻。

蔡英文指出，這次競選總部除棒球風格外，也將不同領域的內容集合在一起，看得出賴清德不只關心，也非常了解台灣產業趨勢。無論是新創產業、地方創生、糕餅業、美髮業、體育產業等，賴清德都實地走訪、實際行動，為推動「創新繁榮」的台灣而努力，相信賴清德是準備最充足，也是最適合繼續帶領台灣的人選。

蔡英文表示，選舉與賴清德所熱愛的棒球運動其實很像，球場上賽況瞬息萬變，每一局的局勢都會有所變化。比賽還沒結束，都要戰術靈活，把握每一個得分、每一個防守的機會，堅守到九局下半三出局，才能贏得最後勝利。她說，棒球比賽也不是一個人就能完成的，除了球場上的球員外、每一個出現在賽場上的人、場邊的啦啦隊、加油團都一樣重要，需要所有人團結一心，發揮戰力，大家的加油聲越大，選手就會越有信心。

賴清德則表示，競選總部是一塊福地，希望延續蔡兩次競選的福氣，及8年來穩健的執政基礎，在2024大選能夠圓滿成功、高票當選，延續綠色執政，在民主道路上壯大台灣。他表示，非常感謝競選總部的設計師團隊，將他所熱愛的棒球的元素以及台灣多元的樣貌融合。更具巧思的是，設計團隊把過去這段時間以來，所有競選活動、競選小物也設計在整個競選總部，可以看得出來，台灣年輕人非常了不起，設計相當精彩。 這也可以看出台灣的希望。

賴清德說，一場選舉就像一場棒球比賽，需要團隊內所有成員一起團結努力，而未來建設國家亦是如此，需要各行各業團結，一起為台灣的未來打拚努力，讓台灣的未來能夠更好，也讓台灣可以為世界做出貢獻。