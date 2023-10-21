海洋保育59團隊海科館會師 管碧玲頒「綠蠵龜獎」表揚志工

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海洋委員會海洋保育署與「112年海洋保育在地守護」的59個團體21日在海洋科技博物館舉辦嘉年華活動，分享各地愛海經驗，運用各種愛海展覽、表演與闖關體驗等活動，引領探索海洋世界，現場吸引超過1000人次民眾共同參與，一同認識海洋之美。海委會主委管碧玲並頒發「綠蠵龜獎」表揚服務超過100小時的志工，感謝他們對海洋付出。

管碧玲強調，海洋是台灣生存命脈之所繫，但海洋面臨氣候變遷、環境污染等挑戰，需致力於制定相關法規。管表示，很抱歉「海洋保育法」未能在這個會期通過，會努力在下會期完成與相關部門的溝通後，能通過這超黨派的重要法制。在此之前，感謝各位夥伴做為最佳共同守護海洋的力量。

管碧玲指出，「在地守護計畫」從第一年18個民間團體到今年的59個團體，從生態系復育、海洋公民科學家、友善釣魚行動、海洋保育推廣及潔淨海洋行動5大角度發想並執行相關工作。管並頒發「綠蠵龜獎」給服勤時數逾百小時的海洋保育志工，感謝志工對於海洋保育的貢獻。

管碧玲說，有這些聚沙成塔的力量，希望能喚起更多國人意識到海洋永續的重要性，進而付出實質行動。並一起來支持「海洋保育法」的制定與推動，當建立制度後，希望大家踴躍擔任海洋保育推廣大使，孵化更多海洋保育志工。

管碧玲表示，本年度各執行計畫的團體與學校成果豐碩斐然，並舉例「五洲園掌中劇團」將白海豚保育的正確觀念透過傳統布袋戲表演方式，讓海洋保育深入傳達到臺灣的每個角落及每個族群；「台灣淨海協會」則邀請各級學校機關共同參與淨灘行動，將海保教育向下紮根，並投入資源訓練能夠執行海洋廢棄物清理的專業潛水員，同時把海漂玻璃開發成美麗的鑰匙圈、耳環飾品等，把海廢循環再利用的價值發揮到最大。

海保署表示，明年度海洋保育在地守護計畫正在擴大徵件中，歡迎想加入海洋保育工作的企業、社（財）團法人及學校等單位，於10月27日前線上報名（網址： https://reurl.cc/V4LK7R），並將提案計畫書及相關證明文件寄送至海保署，即有機會獲得補助，每案每年最高補助新臺幣50萬元，歡迎有志團體踴躍參與。