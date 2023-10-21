前往主要內容
工商時報LOGO

嘉義市1億改造北排維新支線 明年動工

  • 中時即時 廖素慧
嘉義市立委王美惠日前偕中央及嘉市府官員會勘北排水維新支線。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）
嘉義市立委王美惠日前偕中央及嘉市府官員會勘北排水維新支線。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

嘉義市政府獲得中央前瞻建設經費補助及自籌配合款共約1億253萬元，改造北排水維新支線的水環境，設置礫間淨化場、汙水截流及現地處理方式，快速改善北排水水質，市府工務處表示，預計明年動工，2025年完工。

嘉義市北排水維新支線上游人口密集，混合排放生活汙水，常發出異味，沿岸生活環境品質、水域生態大受影響，也不利於推展觀光，嘉市府提出「維新支線嘉義大學段水環境改善計畫」，爭取中央前瞻經費。

嘉義市立委王美惠偕同立法院衛環委員會召委邱泰源、立委吳玉琴、行政院環境部政務次長葉俊宏政、經濟部水利署河川海岸組長林家弘、經濟部水利署第五河川分署副分署長陳世峰等官員，會同嘉市府祕書長陳永豐及工務處官員，10月16日實地考察北排水維新支線水質現況。

嘉市府工務處長蘇文崎表示，水利署20日召開複評及考核小組會議，該處派員與會，獲同意執行此計畫，總經費1億253萬元，中央前瞻計畫補助82％、市府配合款18％，預計明年初上網公告招標，明年動工，施工期300天，2025年完工。

嘉市府表示，黃敏惠市長非常重視水環境改造優化，北排水維新支線計畫市府多次提報爭取補助，也舉辦多場公民參與活動，與當地里長、里民討論整治方向，凝聚各界的共識，並感謝嘉義大學同意提供校地使用。

蘇文崎說，北排水維新支線將在嘉大林森校區設置礫間淨化場，將截流的汙水淨化後再放流，營造北排水優質的水岸環境，並串連周邊文化及歷史景點，改善北排水維新支線的水質與環境。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 子女買房爸媽出錢！房地合一稅率變45％原因曝光

  2. 以巴戰火向東燒 台灣選邊害慘台積？謝金河嘆張忠謀這句一針見血

  3. 台積2025可望量產2nm晶片 曝代工驚天價

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。