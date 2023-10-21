三尊王爺指定攜伴乘轎看表演 七崁武術「連環振」人神共賞

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連續舉辦20多年的西螺七崁武術嘉年華今（21日）下午舉行，西螺廣興宮三山國王的三尊王爺日前指示要各自乘轎、攜帶夫人去欣賞，30多名志工今當志工扛轎服侍，嘉年華會今年復刻勤習堂的「連環振」，現場湧進千餘名民眾欣賞。

供奉三山國王的西螺廣興宮日前有信徒夢見3尊王爺都不在廟裡，透過擲筊詢問，三尊王爺指示要各自搭轎、且要帶夫人一起要去看今年七崁武術嘉年華會的開幕演出，這是王爺首次提出這樣的要求，廣興宮及西螺七崁文教基金會都不敢大意。

雖然開幕表演自今天下午3點才開始，廣興宮三尊王爺及夫人中午12點就上轎，1點準時徒步出發，七崁武術文教基金會前董事長李明哲親自到廟內恭送。

三山國王遶境一般都只有出動一位王爺、一頂神轎，3頂轎子陣仗的隆重場面很罕見，沿途受到注目與詢問，民眾得知王爺及夫人是要出遊看戲，都感到很新奇。

三山國王抵達後坐在觀眾席，前方擺設案桌，一邊欣賞節目也接受民眾祈福。

七崁武術嘉年會由安定國小幼兒園、大鳥幼兒園、西光幼兒園表演揭開序幕，接著是73歲勤習堂師父黃應華指導的「牽箍」，俗稱連環陣，這個陣頭場面已經30、40年沒見過，黃應華有感於責任重大，今年特意尋找有心學習的人來練習。

縣長張麗善、副縣長謝淑亞、縣議員廖偉晴、游淑雲、黃凱、體育署訪視委員、縣府文觀處長陳璧君、消防局長林文山、建設處副處長鄭峰明、教育處副處長林慧蓉都到場欣賞，今年七崁武術嘉年華會適逢西螺鎮公所不願出借大橋頭的廣場，首度移師到最新啟用的森活武術園區，人潮更多、氣氛更熱烈，縣長張麗善期許七崁武術成功傳承下去。