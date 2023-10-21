人行：進一步推動金融機構降低實際貸款利率

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中國人民銀行行長潘功勝21日在第十四屆全國人民代表大會常務委員會第六次會議上作國務院關於金融工作情況的報告。潘功勝表示，進一步推動金融機構降低實際貸款利率。

潘功勝在報告上表示，下一步金融系統將針對經濟形勢的變化，精準有力實施總體調控，切實加強金融監管，聚焦擴大內需、提振信心、防範風險，推動經濟運行持續回升。

潘功勝具體提出了以下六個方面的重點：繼續實施穩健的貨幣政策，全面加強和完善金融監管，持續提高金融服務實體經濟的能力，不斷深化金融改革和對外開放，積極穩妥防範化解金融風險，著力維護金融市場穩健運行。

潘功勝指出，總量上綜合運用多種貨幣政策工具，保持貨幣供應量和社會融資規模增速與名義經濟增速基本匹配，進一步疏通貨幣政策傳導機制，增強金融支持實體經濟力度的穩定性，切實支持擴大內需，增強發展動能，改良經濟結構，促進經濟金融良性循環。

價格上，持續深化利率市場化改革，釋放貸款市場報價利率（LPR）改革紅利，有效發揮存款利率市場化調整機製作用，進一步推動金融機構降低實際貸款利率，降低企業綜合融資成本和個人消費信貸成本。同時，維護好存貸款市場秩序。

結構上，聚焦重點、合理適度、有進有退，繼續加大對普惠小微、製造業、綠色發展、科技創新、基礎設施建設等國民經濟重點領域和薄弱環節的支持力度，繼續實施好存續結構性貨幣政策工具，用好用足普惠小微貸款支持工具、保交樓貸款支持計畫和租賃住房貸款支持計畫。